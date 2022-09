Zwayer: Hass im Netz verstärkt Nachwuchssorgen der Schiedsrichter

Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer sieht den oftmals aggressiven Umgangston in den sozialen Medien als einen Grund, warum es im deutschen Fußball immer weniger Nachwuchs-Schiedsrichter gibt. Für den Amateurfußball zeichnet er ein düsteres Bild.

Ist die Gewinnung von ausreichend Schiedsrichter-Nachwuchs in Deutschland sowieso schon ein gravierendes Problem, sind nach Meinung von Felix Zwayer, der sowohl in der Bundesliga als auch auf internationalem Parkett pfeift, die sozialen Netzwerke ein Faktor, der die Nachwuchsgewinnung massiv erschwere. In einem Interview mit der "Deutschen Presseagentur" sagt der 41-Jährige: "Wie sollen wir junge Leute gewinnen, wenn in sozialen Medien Wochenende für Wochenende ohne Objektivität volles Brett über Schiedsrichter hergezogen wird? Das ist wenig sexy. Da haben die jungen Leute keinen Bock drauf."

Weiter sagt Zwayer, dass die Hemmschwelle, sich im Netz als Schiedsrichter zu outen, durch die teils aggressiv geführten Diskussionen enorm hoch geworden sei und zeichnet für die Zukunft ein düsteres Bild: "Als ich 1994 angefangen habe, gab es in Deutschland etwa 80.000 Schiedsrichter. Heute sind wir etwa bei der Hälfte. Da kann man weiter rechnen und sich fragen, wie lange es noch Amateurfußball mit Schiedsrichtern geben wird. Die Entwicklung ist verheerend."

"Collinas Erben" als Beispiel

Der sogenannte Hatespeech im Netz ist nur ein Teil der Probleme bei der Nachwuchsgewinnung. Er dürfte aber zunehmend an Bedeutung gewinnen, da junge Menschen dort deutlich aktiver sind als vorige Generationen. Zuletzt hatte der Rückzug der Schiedsrichter-Analysten "Collinas Erben" auf dem Netzwerk Twitter für Diskussionen gesorgt.

Zwayer selbst ist übrigens nicht in den sozialen Medien aktiv, er habe sich bewusst dagegen entschieden. Der Berliner hatte in der vergangenen Saison nach der Leitung des Spiels zwischen Borussia Dortmund und Bayern München zahlreiche Hass-Mails erhalten, im Netz kursierte eine Morddrohung. Zwei Elfmeterszenen hatten für Diskussionen gesorgt, zudem hatte der Dortmunder Profi Jude Bellingham mit einer Anspielung auf den Hoyzer-Skandal Zwayer indirekt Bestechlichkeit vorgeworfen.