Zwanziger fehlt wegen Erkrankung: Sommermärchen-Prozess unterbrochen

Der sechste Verhandlungstag im sogenannten Sommermärchen-Prozess des DFB war bereits beendet, bevor er richtig begann. Weil in Theo Zwanziger einer der drei Angeklagten erkrankt fehlte, musste sich das Gericht auf Montag vertagen.

Zwanzigers Anwalt Hans-Jörg Metz hatte die Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main am Mittwochabend per Fax informiert, dass der 78-Jährige erkrankt sei und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom gleichen Tag vorgelegt, die bis zum 26. April gilt.

Anwalt organisiert Stellungnahme von Zwanzigers Arzt

Die Vorsitzende Richterin Eva-Marie Distler zeigte sich zunächst erstaunt, dass Metz und seinem Mandanten nicht bewusst sei, dass dies laut Strafprozessordnung unzureichend ist, um ohne einen der drei Angeklagten zu verhandeln. Sie drohte damit, den Zwanziger vorführen zu lassen, falls Metz kein anderes Attest beibringe und unterbrach die Sitzung für 30 Minuten. In dieser Zeit organisierte der Anwalt eine Faxnachricht von Zwanzigers Arzt, der die Problematik der Richterin zudem später am Telefon erläuterte. Bei Zwanziger sei eine kurzfristige kardiologische Untersuchung nötig geworden.

Die ehemaligen DFB-Spitzenfunktionäre Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt sind der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, eine im April 2005 an die FIFA erfolgte Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro in der Steuererklärung für 2006 unrechtmäßig als Betriebsausgabe deklariert und damit Steuern für das WM-Jahr um rund 13,7 Millionen Euro verkürzt zu haben, was sie strikt zurückweisen.

Fortsetzung am Montag

Ursprünglich wollte Zwanziger-Anwalt Metz am Donnerstag weitere Anträge stellen, außerdem sollten Urkunden in die Verhandlung eingeführt werden. Der Sommermärchen-Prozess wird am Montag mit der Vernehmung des Steuerfahnders Frank als Zeugen, der die Untersuchungen über den Verbleib der 6,7 Millionen im Vorfeld der WM 2006 ins Rollen gebracht hatte, fortgesetzt. Allerdings auch nur, falls Zwanziger bis dahin wieder genesen ist oder ein Attest über die Verhandlungsunfähigkeit vor Gericht vorlegen lässt.