Zwangspause zur Unzeit: Gulde fehlt gesperrt bei Olympiakos

Freiburg reist wieder nach Piräus, doch Manuel Gulde muss zuhause bleiben, obwohl er gerade erst wieder in die Startelf zurückkehrte. Der Grund: eine Sperre.

Gerade wieder in der Startelf, nun gesperrt: Freiburgs Manuel Gulde. IMAGO/RHR-Foto

Wenn in dieser Woche der Europapokal wieder startet, dann schleppt nicht nur Bayern-Trainer Thomas Tuchel noch Altlasten aus der Vorsaison mit sich herum. Auch der Freiburger Manuel Gulde ist saisonübergreifend noch für ein Spiel gesperrt.

Der Freiburger Abwehrmann sah im Achtelfinal-Rückspiel der Vorsaison gegen Juventus eine bittere Ampelkarte und fehlt demnach beim Auftakt der Europa-League-Saison des Sport-Club, der am Donnerstagabend bei Olympiakos (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt.

Damals, beim 0:2 gegen Italiens Alte Dame, hatte sich der 32-Jährige gegen Turins Adrien Rabiot eine frühe Verwarnung wegen eines taktischen Fouls eingehandelt (26.), ehe er sich kurz vor der Halbzeitpause in einen Schuss warf, den Ball an die Hand bekam - und damit nicht nur einen Elfmeter nach VAR-Eingriff verursachte, sondern auch mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Gerade erstmals in der Startelf

Die nun wirksam werdende Sperre kommt für Gulde zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn gerade erst hatte er sich beim 2:4 gegen den BVB wieder in die Startelf zurückgekämpft und agierte als linkes Glied einer Dreier-Abwehrreihe. Erstmals ließ SC-Trainer Christian Streich in dieser Saison in dieser Defensiv-Formation spielen.

Die nächste Chance auf einen Einsatz hat der routinierte Gulde damit erst wieder am Sonntagabend, wenn die Breisgauer bei Eintracht Frankfurt antreten (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker).