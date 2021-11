Zwangspause für Zolinski

Ben Zolinski, Angreifer des FC Erzgebirge Aue, hat sich im Training verletzt und verpasst die Partie gegen seinen Ex-Klub.

Schlechte Nachrichten für den Tabellenvorletzten der 2. Liga: Der FC Erzgebirge Aue muss auf seinen Angreifer Ben Zolinski verzichten.

Der 29-Jährige hat sich am Mittwoch im Training verletzt. Er erlitt einen Muskelfaserriss im rechten Hüftbeuger, wie der Klub am heutigen Freitag mitteilte. Zolinski wird in den nächsten Punktspielen ausfallen.

Der Stürmer, der im Sommer 2020 vom SC Paderborn ins Erzgebirge gewechselt ist, verpasst damit auch das Punktspiel bei seinem Ex-Klub Hansa Rostock, das nach der Länderspielpause am 20. November stattfindet.