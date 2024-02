Zwangspause für LASK-Akteur Ivan Ljubic

Der LASK wird die nächsten Wochen ohne Mittelfeldspieler Ivan Ljubic auskommen müssen. Der 27-Jährige verletzte sich im Spiel gegen den WAC im vorderen Oberschenkel.

Der LASK hat nicht nur das Spiel gegen den Wolfsberger AC verloren, sondern für die nächsten Wochen auch Mittelfeldspieler Ivan Ljubic. Der 27-Jährige zog sich bei der 0:1-Niederlage eine Verletzung im linken, vorderen Oberschenkel zu und musste deshalb bereits nach einer guten halben Stunde vom Feld.

"Ivan hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt und gezeigt, dass er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist. Sein Ausfall ist sehr bitter für uns, wir werden ihn aber bestmöglich auf seinem Weg zurück unterstützen. Wir sind überzeugt, dass er die Verletzung gut wegsteckt und uns in weiterer Zukunft noch viel Freude bereiten wird", erklärt Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic.

In der laufenden Saison absolvierte Ljubic bislang 25 Pflichtspieleinsätze, in 16 Partien stand er dabei in der Startformation der Athletiker.

Für den LASK ist der Kampf um die Meistergruppe nach wie vor offen. Durch die Pleite gegen den WAC besteht - zumindest rechnerisch - die Möglichkeit, dass die Oberösterreicher das obere Play-off noch verpassen könnten. Die nächste Chance, den Sack zuzumachen, hat die Elf von Trainer Thomas Sageder bereits am kommenden Sonntag, 2. März (17 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn der LASK in Altach zu Gast ist.