Zwangspause fast bis zur EM: Sané für drei Länderspiele gesperrt

Leroy Sané wurde für seine Rote Karte gegen Österreich für drei Partien gesperrt. Damit fällt der Offensivspieler für den Großteil der EM-Vorbereitung aus.

In der 49. Minute brannten Leroy Sané die Sicherungen durch. Nach einem Foul des Münchners an Philipp Mwene streckte der Mainzer Profi im Fallen den Fuß nach oben, so dass auch der im Vollsprint befindliche Sané stürzte. Österreichs Linksverteidiger sprang auf und ging den am Boden liegenden Sané verbal an, was dieser zum Anlass nahm, wütend aufzustehen und seinen Gegenspieler mit einem Unterarm-Schlag Richtung Hals abermals gen Rasen zu schicken.

Die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit war damit unstrittig, reumütig nahm der Bayern-Profi nach der Partie die 0:2-Niederlage auch auf seine Kappe und entschuldigte sich in der Kabine bei den Nationalmannschaftskollegen. Es war der erste glatte Platzverweis.

Länderspiel-Zwangspause bis kurz vor der EM

Die Folgen für ihn, aber auch für die Nagelsmann-Elf sind gravierend. Die FIFA sperrte den 27-Jährigen für drei Spiele, womit der zuletzt formstärkste deutsche Nationalspieler - in der kicker-Rangliste in der Weltklasse - auf jeden Fall die beiden anvisierten Duelle im März gegen Frankreich und die Niederlande und ein weiteres nach der Bundesliga-Saison im unmittelbaren Vorfeld der EM verpassen wird.

Mindestens eine Einsatzchance könnte Sané nach Ablauf der Sperre noch vor der EM-Endrunde, die am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Elf in München beginnt, also bekommen. Jetzt, nachdem das Urteil gesprochen ist, wird die ganze sportliche Tragweite von Sanés Undiszipliniertheit offensichtlich.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Allerdings ist das Urteil der FIFA in Sanés Fall noch nicht rechtskräftig, wie der DFB auf X (ehemals Twitter) mitteilte. Offensichtlich hat der Verband gegen die Drei-Spiele-Sperre Einspruch eingelegt und hofft auf eine Reduzierung des Strafmaßes. Bei Roten Karten wegen Tätlichkeiten ist eine Sperre von drei Spielen üblich. Reduziert werden könnte die Sperre durch eine Provokation des Gegenspielers oder weil es sich "nur" um ein Freundschaftsspiel handelt.

