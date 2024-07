Zwangsabstieg droht: Liverpool-Besitzer wollen Bordeaux kaufen

Der Fenway Sports Group gehört nach dem FC Liverpool womöglich schon bald ein weiterer Fußballklub. Für Girondins Bordeaux käme die Übernahme zur rechten Zeit.

Schon länger ist bekannt, dass die Fenway Sports Group (FSG) nach dem FC Liverpool einen weiteren Fußballverein erwerben will. Bei der Suche gibt es nun ein konkretes Ziel: Wie sowohl der Holding-Konzern aus Boston als auch Girondins Bordeaux selbst bestätigten, sind beide Seiten in Gesprächen wegen einer zeitnahen Übernahme.

"Die Fenway Sports Group hat ihr Interesse an einer möglichen Übernahme des französischen Fußballvereins Girondins de Bordeaux bekundet und befindet sich in einem frühen Stadium des Dialogs und der Zusammenarbeit", hieß es am Dienstag in einem Statement der FSG. "Solange sich der Prozess in dieser Sondierungsphase befindet, werden wir keine weiteren Kommentare abgeben."

Erneut droht Bordeaux der Zwangsabstieg in die Drittklassigkeit

Bordeaux ist einmal mehr in finanziellen Schwierigkeiten. Die zuständige Direction Nationale du Controle de Gestion (DNCG), die die Finanzen der französischen Profiklubs überwacht, hat den sechsmaligen Meister soeben aus der Ligue 2 in die drittklassige National 1 zwangsabsteigen lassen, wogegen der Klub vorgeht. Darin hat er bereits Erfahrung: Erst vor zwei Jahren hatte er das gleiche Urteil im letzten Moment noch abgewendet und wäre dann beinahe in die Ligue 1 aufgestiegen. Die Saison 2023/24 beendete er als Tabellenzwölfter.

Nun gilt es, binnen kurzer Zeit eine Übernahme zu bewerkstelligen, um die nötigen finanziellen Garantien zu liefern. Man habe Berufung eingelegt und dadurch "die nötige Zeit, um eine der Optionen zu finalisieren, die die Finanzierung der nächsten Saison sicherstellen soll", schreibt der Traditionsklub am Dienstag in einer Stellungnahme. "In diesem Zusammenhang wurde der DNCG heute Morgen in Anwesenheit ihrer Vertreter das Projekt der Übertragung eines Mehrheitsanteils an die Fenway Sports Group erläutert."

Die FSG, die unter anderem die Mehrheit am MLB-Team Boston Red Sox und dem NHL-Team Pittsburgh Penguins hält, hatte 2010 den FC Liverpool übernommen und damit eine finanziell goldrichtige Entscheidung getroffen. Die Reds liegen im Forbes-Ranking der wertvollsten Fußballklubs mittlerweile auf dem vierten Platz.