Zverevs Krimi-Sieg gegen Lucky Loser - "Vielleicht überrasche ich mich selbst"

Bei den Australian Open musste Alexander Zverev im ersten Match gleich einen Kraftakt hinlegen. In fünf Sätzen besiegte die deutsche Nummer 1 den Lucky Loser Juan Pablo Varillas aus Peru.

Alexander Zverevs Rückkehr auf die große Tennis-Bühne ist nach einem kämpferischen Auftritt geglückt. Der Olympiasieger schlug siebeneinhalb Monate nach seiner schweren Knöchelverletzung den Peruaner Juan Pablo Varillas bei den Australian Open nach mehr als vier Stunden mit 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4.

Siebeneinhalb Monate nach seiner schweren Fußverletzung im French-Open-Halbfinale war Zverev die fehlende Spielpraxis deutlich anzumerken. Nach einem schwachen ersten Satz steigerte sich der Hamburger zwar, doch im dritten Durchgang kam es zu einem Bruch im Spiel der Weltranglisten-13., der den Sandplatz-Spezialisten Varillas mit Fehlern und Unkonzentriertheiten in die Partie zurückholte.

Danach war Zverev als Kämpfer gefragt - und das nahm der Australian-Open-Halbfinalist von 2020 glänzend an. Erst gewann er den kritischen vierten Satz im Tie-Break, dann nutzte er seinen zweiten Matchball zum 6:4. Auf der Uhr standen schließlich 4:06 Stunden.

"Ich bin froh mit dem Match und happy, dass ich weiter bin", schnaufte Zverev nach dem Duell durch. Dabei sei ihm klar gewesen, dass "ich nicht in drei Sätzen durchgehe nach so langer Pause." Allerdings zeigte sich der 25-Jährige überrascht, wie stark sein Kontrahent spielte. "Er hat so viel Druck gemacht von beiden Seiten und stark aufgeschlagen", so Zverev.

Sprunggelenk hält: "Mein Fuß ist gesund"

Im Fokus stand bei Zverevs Rückkehr auf die große Bühne natürlich auch die Frage nach seinem Knöchel und seiner Fitness. "Mein Fuß ist gesund, beim Training im Allgäu war das noch nicht so und auch in Sydney war das noch nicht so", sagte Zverev in Bezug auf seine komplizierte Sprunggelenksverletzung. Wie er das Monster-Match zum Auftakt der Australian Open körperlich überstehe, wisse er nicht. "Es kann sein, dass ich mich überrasche und ich mich total gut fühle, aber das weiß ich erst morgen."

Erster deutscher Sieg in Melbourne

Er brach damit auch den Bann und sorgte nach sieben deutschen Auftakt-Niederlagen für den ersten Sieg. Jan-Lennard Struff hatte sich zuvor dem favorisierten US-Amerikaner Tommy Paul klar mit 1:6, 6:7 (6:8), 2:6 geschlagen geben müssen.

In der 2. Runde trifft der Hamburger am Donnerstag auf den Franzosen Laurent Lokoli oder den US-Amerikaner Michael Mmoh. Auch hier hätte es Zverev schlimmer treffen können, denn am Dienstag sagte der Weltranglisten-50. David Goffin aus Belgien kurzfristig erkrankt ab. Für ihn rückte Mmoh als Lucky Loser nach.