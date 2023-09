Zverev zurück in den Top Ten - Sheltons großer Sprung

Die US Open haben die Weltranglisten bei Damen und Herren auch im vorderen Bereich verändert. Alexander Zverev gehört zu den Aufsteigern.

Alexander Zverev gehört nach zehn Monaten wieder zu den gegenwärtig zehn besten Tennisspielern der Welt. Durch den Einzug ins US-Open-Viertelfinale, das er gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz klar verlor, schob sich der gebürtige Hamburger um zwei Plätze auf den zehnten Platz vor. Durch seine schwere Knöchelverletzung im Sommer 2022 war Zverev vom zweiten Platz abgerutscht und nach schwächeren Leistungen zwischenzeitlich auf Position 27 zurückgefallen.

Zurück auf dem Weltranglistenthron ist Novak Djokovic, der in der Nacht auf Montag (MESZ) in New York im Finale gegen den Russen Daniil Medvedev seinen 24. Grand-Slam-Titel einfuhr und erstmals seit Mitte Juni wieder Nummer eins ist. Der Serbe geht in seine 390. Woche an der Spitze.

Verlierer Ruud, Gewinner Shelton

Alcaraz rutschte auf den zweiten Platz ab, Medvedev bleibt Dritter. Während Stefanos Tsitsipas (5.) und Andrey Rublev (6.) jeweils zwei Positionen gutmachten, ist Caspar Ruud der größte Verlierer innerhalb der Top Ten: Der Norweger schied bei den US Open bereits in der zweiten Runde aus und rutschte vom fünften auf den neunten Platz ab.

Der 20-jährige Überraschungshalbfinalist Ben Shelton machte derweil einen großen Satz um 28 Plätze und erreichte als neue Nummer 19 erstmals in seiner noch jungen Karriere die Top 20. Zweitbester DTB-Profi hinter Zverev ist Jan-Lennard Struff, der sanft vom 22. auf den 23. Rang zurückfiel. Daniel Altmaier ist die neue Nummer 49, ein Plus von vier Plätzen.

Sabalenka löst Swiatek ab - Gauff klettert

Bei den Damen kletterte US-Open-Finalistin Aryna Sabalenka aus Belarus erstmals an die Spitze und zog an Iga Swiatek vorbei. Die Polin, die in New York schon im Achtelfinale an Angstgegnerin Jelena Ostapenko gescheitert war, hatte den Top-Platz 75 Wochen lang innegehabt. Beste Deutsche bleibt Tatjana Maria trotz ihres Erstrunden-Aus bei den US Open. Sie fiel um einen Rang auf Platz 48. US-Open-Siegerin Coco Gauff verbesserte sich um drei Plätze und ist nun Weltranglistendritte.