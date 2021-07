Zverev weiter - Fechter gehen wieder leer aus - Doncic macht 48 Punkte

Während beim Tennis keine deutsche Einzel-Spielerin mehr vertreten ist, gelang einem deutschen Fechter ein eindrucksvoller Comeback-Sieg. Hier finden Sie kompakt die Meldungen des Sonntags ...

+++ Tischtennis: Boll locker weiter +++

Timo Boll steht im Achtelfinale. Der 40-Jährige aus Düsseldorf bezwang Kirill Gerassimenko aus Kasachstan nach kleineren Startschwierigkeiten mit 4:1 (7:11, 11:6, 11:7, 11:2, 11:1). Für Boll sind es seine sechsten Olympischen Spiele, er hofft auf seine erste Medaille im Einzel. Ende Juni hatte er bei der Europameisterschaft in Warschau das deutsche Finale gegen Dimitrij Ovtcharov gewonnen und zum achten Mal den Titel im Einzel geholt.

+++ Basketball: Doncic brilliert für Slowenien +++

Luka Doncic on fire! Der Superstar der Dallas Mavericks führte Europameister Slowenien mit 48 Punkten zum überraschend klaren 118:100 (62:42)-Auftaktsieg über Argentinien. Bei der ersten Teilnahme seines Heimatlandes machte Doncic allein in der ersten Halbzeit 31 Punkte, die Olympia-Bestmarke von Oscar Schmidt (Brasilien, 55 Punkte 1988 gegen Spanien) verfehlte der 22-Jährige knapp.

+++ Fechten: Auch Joppich raus +++

Die deutschen Florettfechter sind im Einzel bereits ausgeschieden. Der 38 Jahre alte Sportsoldat Peter Joppich verlor sein Achtelfinale gegen den Tschechen Alexander Choupenitch mit 13:15. Benjamin Kleibrink (35), Olympiasieger 2008 in Peking, unterlag dem zweimaligen Afrikameister Alaaeldin Abouelkassem aus Ägypten schon in der Runde der letzten 32 mit 11:15. Andre Sanita war in seinem zweiten Gefecht gegen den italienischen Weltranglistenersten Alessio Foconi chancenlos (8:15). Damit gehen die Athleten des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) wie schon in Rio 2016 im Einzel leer aus.

+++ Schießen: Messerschmidt im Skeet Fünfte +++

Sportschützin Nadine Messerschmidt (Suhl) hat eine Medaille im Skeet knapp verpasst. Die 27 Jahre alte Sportsoldatin belegte im Finale am Montag mit 26 Treffern den fünften Rang. Messerschmidt leistete sich zu Beginn zwei Fehler und fiel zurück, lag aber zunächst weiter in Reichweite der Medaillenränge. Den Rückstand holte sie angesichts der starken Leistungen der Konkurrenz aber nicht mehr auf.

+++ Tennis: Zverev im Eiltempo im Acheltfinale +++

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev ist in Tokio ins Achtelfinale eingezogen. Der 25-Jährige besiegte den Kolumbianer Daniel Elahi Galan 6:2, 6:2. Zverev ließ dabei keine einzige Breakchance zu. Erstmals gefordert dürfte Zverev bei seinem Olympia-Debüt nun im Achtelfinale werden, denn dort winkt der erste namhaftere Gegner: Der 24-Jährige trifft auf Nikolos Basilashvili aus Georgien.

+++ Beachvolleyball: Borger/Sude unter Druck +++

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude haben auch ihr zweites Match bei den Olympischen Spielen verloren und stehen vor dem abschließenden Gruppenspiel unter großem Druck. Gegen die Weltmeisterinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes aus Kanada unterlag das Team aus Stuttgart am Montag 0:2 (17:21, 14:21).

Beim Auftakt gegen die Europameisterinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Depré aus der Schweiz gab es ein 1:2. Um das Aus im olympischen Turnier zu verhindern, müssen Borger/Sude ihr letztes Spiel in der schweren Gruppe A gegen die Niederländerinnen Katja Stam und Raisa Schoo am Donnerstag (8.00 Uhr MESZ) gewinnen.

+++ Skateboard: 13-Jährige schreibt Geschichte +++

Zweiter Wettbewerb der Olympia-Geschichte, zweiter Sieg für die Gastgeber: Die 13 Jahre alte Japanerin Momiji Nishiya hat den ersten Skateboard-Wettbewerb der Frauen gewonnen. In der Disziplin Street setzte sie sich am Montag vor der ebenfalls 13 Jahre alten Rayssa Leal aus Brasilien und ihrer 16 Jahre alten Landsfrau Funa Nakayama durch.



Im Ariake Sports Park mussten die Skateboarderinnen zwei Läufe à 45 Sekunden absolvieren und auf einem Parcours mit Hindernissen fünf Tricks zeigen, die jeweils gesondert bewertet wurden. Tags zuvor hatte der Japaner Yuto Horigome die Männer-Konkurrenz im Street für sich entschieden. Skateboarden wurde für die Spiele in Tokio erstmals in das olympische Wettbewerbsprogramm aufgenommen. Die Deutschen Tyler Edtmayer und Lilly Stoephasius treten in der anderen Skateboard-Disziplin Park am 4. (Frauen) und 5. August (Männer) an.

+++ Judo: Hoffnungsträgerin Stoll schon ausgeschieden +++

Die erste große Medaillenhoffnung der deutschen Judoka bei den Olympischen Spielen in Tokio ist geplatzt. Die WM-Dritte Theresa Stoll (Großhadern) verlor nach einem Freilos in der ersten Runde bereits im Achtelfinale gegen die frühere Junioren-Weltmeisterin Eteri Liparteliani aus Georgien.



Stoll (25) kassierte im ersten Kampf ihrer Olympia-Premiere elf Sekunden vor dem Ende durch einen Uchi-mata (Wurftechnik) die entscheidende große Wertung (Ippon), die zum vorzeitigen Kampfende führte. Größte deutsche Medaillenhoffnung ist Weltmeisterin Anna-Maria Wagner (Ravensburg), die am Donnerstag in der Klasse bis 78 kg startet.

+++ Nur Regen? "Nepartak" bereitet Tokio Sorgen +++

Der Taifun "Nepartak" nimmt Kurs auf Japan, doch die Auswirkungen auf die Olympischen Spiele könnten geringer sein als von manchen Teilnehmern befürchtet. Man müsse nicht allzu besorgt sein, sagte ein Sprecher des Organisationskomitees am Montag. Nach US-Standard handele es sich nicht einmal um einen Taifun, sondern nur um einen Tropensturm.

"Nepartak" dürfte nach Angaben der japanischen Wetterbehörde am Dienstag voraussichtlich im Nordosten Japans auf Land treffen und sich bald darauf am Japan-Meer zu einer Tiefdruckzone abschwächen. Es wurde vor starken Regenfällen, Winden und hohem Wellengang gewarnt. Bis auf bereits erfolgte Änderungen am Wettkampfplan beim Rudern und Bogenschießen gäbe es jedoch zunächst keine Änderungen für die am Dienstag geplanten Wettbewerbe, hieß es.

+++ Tennis: Keine Deutsche Spielerin im Achtelfinale +++

Anna-Lena Friedsam ist als letzte deutsche Vertreterin im Tennis-Einzel von Tokio in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 27 Jahre alte Olympia-Debütantin war am Montag gegen die favorisierte French-Open-Finalistin Anastasia Pavljuchenkova aus Russland chancenlos und verlor mit 1:6, 1:6. In Tokio waren nur drei deutsche Spielerinnen im Einzel am Start, Laura Siegemund (Metzingen) und Mona Barthel (Neumünster) hatten schon in der ersten Runde verloren. Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber - Silbermedaillengewinnerin 2016 in Rio - hatte ihre Teilnahme abgesagt.

+++ Schwimmen: Elendt und Ulrich im Halbfinale raus +++

Schwimmerin Anna Elendt ist im Halbfinale über 100 Meter Brust ausgeschieden. Die deutsche Rekordhalterin kam am Montag in 1:07,31 Minuten auf Platz 13 und war damit etwas langsamer als im Vorlauf. Halbfinal-Schnellste im Aquatics Centre war die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker in olympischer Rekordzeit von 1:05,07 Minuten. "Die Freude überwiegt auf jeden Fall, weil ich das Halbfinale geschafft habe. Damit habe ich erst gar nicht gerechnet. Das ist schon ein toller Erfolg", sagte die 19-Jährige nach ihrem Ausscheiden im ZDF.

Auch Marek Ulrich belegte über 100 Meter Rücken in 53,54 Sekunden Rang 13 und schied im Semifinale aus. Vorlauf-Schnellster war der Amerikaner Ryan Murphy in 52,44 Sekunden.



+++ Handball: Frankreich mit zweitem Sieg +++

Rekordweltmeister Frankreich auf Erfolgskurs: Das Team um Superstar Nikola Karabatic, der in Tokio seine fünften Sommerspiele bestreitet, besiegte Brasilien in der deutschen Vorrundengruppe A mit 34:29. Für die Franzosen war es nach dem 33:27 gegen Argentinien der zweite Sieg im zweiten Spiel. Beste Torschützen beim Olympiasieger von 2008 und 2012 gegen Brasilien waren Karabatic, Michael Guigou und Nicolas Tournat mit je vier Treffern. Am Mittwoch ist Frankreich (14.30 Uhr MESZ) Gegner der deutschen Mannschaft.

+++ Badminton: Deutsche Meisterin raus +++

Die deutsche Badminton-Meisterin Yvonne Li ist nach ihrer zweiten Niederlage ausgeschieden. Die 23-Jährige unterlag Evgenya Kosezkaja mit 20:22, 15:21. Zum Auftakt des Turniers in der Halle der Musashino Forest Sport Plaza hatte Li gegen Vize-Weltmeisterin Nozomi Okuhara verloren. Gegen Kosezkaja vergab Li im ersten Durchgang zwei Satzbälle.

Holte einen großen Rückstand auf: André Sanita. Getty Images

+++ Fechten: Sanita mit toller Aufholjagd +++

Einen denkwürdigen Auftritt hatte Florett-Fechter André Sanita im Duell gegen den Siu Lun Cheung aus Hongkong. Der Solinger lag bereits nahezu aussichtslos mit 8:14 zurück, ein weiterer Treffer hätte Cheung zum Einzug unter die besten 32 genügt. Doch Sanita schaffte sieben Treffer in Serie und drehte das Gefecht noch zu seinen Gunsten.

Im Achtelfinale gegen den Favoriten Alessio Foconi (Italien) war dann allerdings Schluss (8:15).

+++ Golf: Popov und Masson mit Problemen +++

Die deutschen Golferinnen suchen vor dem olympischen Turnier noch ihre Form. British-Open-Champion Sophia Popov kam beim Majorturnier im französischen Evian-les-Bains am Sonntag mit insgesamt 286 Schlägen nur auf den geteilten 60. Rang. Die zweite deutsche Starterin bei den Sommerspielen in Tokio, Caroline Masson, war bei dem 4,5 Millionen US-Dollar dotierten Event sogar am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. Zuvor hatten beide auf dem Par-71-Platz am Genfer See 266 Schläge benötigt. Das olympische Golfturnier der Frauen startet am 4. August. Die Herren mit den Deutschen Maximilian Kieffer und Hurly Long sind bereits eine Woche vorher gefordert.







Die Splitter vom Samstag