Zverev verzichtet auf Teilnahme am Mixed-Doppel

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev verzichtet bei den Olympischen Spielen in Tokio auf einen Einsatz im Mixed-Wettbewerb.

Der Weltranglisten-Fünfte sei nicht für die am Mittwoch startende Konkurrenz gemeldet worden, teilte der Deutsche Tennis Bund am Montag mit. Der DTB entschied sich für die Paarungen Laura Siegemund/Kevin Krawietz und Anna-Lena Friedsam/Tim Pütz.



Ob allerdings überhaupt ein deutsches Duo in das 16er-Feld kommt, hängt von den kombinierten Ranglistenpositionen ab und entscheidet sich erst am Dienstag.

Der Weltranglisten-Fünfte Zverev tritt im Einzel und im Doppel an und steht bei beiden Wettbewerben im Achtelfinale. Auch mit ihm war eine Teilnahme zuletzt nicht sicher gewesen.