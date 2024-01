Zverev verspielt Zweisatzführung: Medvedev erreicht Finale der Australian Open

Alexander Zverev hat das Finale der Australian Open verpasst. Auch eine Zweisatzführung reichte nicht, um den Russen Daniil Medvedev zu bezwingen, der mit 5:7, 3:6, 7:6, 7:6 und 6:3 gewann.

Fairer Verlierer: Alexander Zverev gratuliert Daniil Medvedev. AFP via Getty Images

Nach seinem Viertelfinaltriumph wartete auf Alex Zverev das nächste Duell mit Daniil Medvedev, gegen den er seit 2020 nur zwei von elf Spielen gewinnen konnte. Im ersten Satz legte Zverev gut los, erarbeitete sich schnell zwei Breaks. Medvedev wurde aber aktiver, nahm der deutschen Nummer 1 ebenfalls zwei Aufschlagspiele ab und kam zum 5:5 zurück. Durch ein erneutes Break schlug der Hamburger dann selbst zum Satzgewinn auf - und sicherte sich diesen nach teilweise langen, kräftezehrenden Rallyes.

Die Partie blieb eng umkämpft, doch es war wieder der Deutsche, dem das Break zum 3:2 gelang und der sich so auch Satz zwei sicherte. Wie schon gegen Carlos Alcaraz ging er also mit einer 2:0-Satzführung in den dritten Durchgang.

Doch Medvedev gab nicht klein bei. Beide Spieler waren bemüht, die Ballwechsel kürzer zu halten, schenkten sich aber weiterhin nichts. Im Tiebreak nutzte Medvedev dann die Chance, um zu verkürzen und holte sich auch noch den vierten Satz - wieder im Tiebreak.

Zverev lässt seine Wut am Netz aus

Beim Stand von 2:2 leistete sich Zverev bei 15:30 und eigenem Aufschlag dann einen leichten Vorhand-Volleyfehler und malträtierte daraufhin das Netz, was ihm eine Verwarnung einbrachte. Zwar wehrte er die beiden Breakbälle ab, doch nach einem Zauber-Passierschlag und einem leichten Vorhandfehler holte sich Medvedev das Spiel. Der Hamburger haderte, suchte den Kontakt zu seiner Box. Erstmals hatte Medvedev die deutlich besseren Karten auf den Finaleinzug.

Unerzwungene Fehler, vor allem mit der Vorhand, blieben Zverevs Problem in dieser entscheidenden Phase. Beim Stand von 3:5 und 0:30 wechselte er nochmal den Schläger, wieder waren ihm zwei leichte Patzer unterlaufen. Es half nichts mehr. Medvedev nutzte seinen ersten Matchball, eine offensive Vorhand von Zverev prallte von der Netzkante ins Aus. Der Hamburger zeigte Größe, indem er auf Medvedevs Seite kam und fair gratulierte, die beiden waren sich in der Vergangenheit nicht immer grün gewesen.

Im dritten Satz hab ich mir gesagt, ich will wenigstens stolz auf mich sein. Daniil Medvedev

"Am Anfang war ich ein bisschen verloren, aber im dritten Satz hab ich mir gesagt, ich will wenigstens stolz auf mich sein. Und ich habe gewonnen und bin jetzt sehr stolz", sagte Medvedev nach 4:18 Stunden hartem Kampf. "Die zwei Tiebreaks waren unglaublich. Da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt."

Damit trifft der 27-Jährige in seinem dritten Finale nach 2021 und 2022 am Sonntag auf Jannik Sinner, der zuvor Titelverteidiger Novak Djokovic aus dem Turnier geworfen hatte. Olympiasieger Zverev muss hingegen weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten.