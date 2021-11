Zverev vergibt zwei Matchbälle - und siegt im Dritten

Dominik Koepfer ist raus, Alexander Zverev ist dagegen eine Runde weiter. Der Olympia-Sieger setzte sich in drei engen Sätzen gegen Grigor Dimitrov durch und steht im Viertelfinale.

Jubelpose: Alexander Zverev. AFP via Getty Images

Zverev steht trotz großer Schwierigkeiten in der Runde der letzten Acht. Vier Tage nach seinem Turniersieg von Wien kämpfte der Olympiasieger den Bulgaren Grigor Dimitrov mit 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:3 nieder und feierte damit seinen dritten Sieg im vierten Duell mit dem 30-Jährigen. Die deutsche Nummer eins trifft nun am Freitag auf Casper Ruud aus Norwegen.

Gegen Dimitrov vergab Zverev im zweiten Satz beim Stand von 6:5 zwei Matchbälle und verlor den anschließenden Tiebreak klar. Im entscheidenden dritten Durchgang wirkte die deutsche Nummer eins zusehends müde und musste mehrfach Breakbälle abwehren, doch Zverev zog den Kopf noch aus der Schlinge. Auf die Siegerstraße bog der Hamburger schließlich ein, als er Dimitrov das Service zum 4:3 abnahm. Nach 2:45 Stunden nutzte Zverev seinen dritten Matchball.

Koepfer scheitert - Djokovic kampflos weiter

Dominik Koepfer hat zuvor eine weitere Überraschung nur knapp verpasst. Der Davis-Cup-Profi verlor gegen den an Nummer sieben gesetzten Polen Hubert Hurkacz trotz starker Leistung mit 6:4, 5:7, 2:6 und schied bei der mit rund drei Millionen Euro dotierten ATP-Veranstaltung damit im Achtelfinale aus.

In den Runden zuvor hatte der 27 Jahre alte Koepfer gegen den Briten Andy Murray und den Kanadier Felix Auger-Aliassime überraschend gewonnen. Eigentlich war Koepfer bereits in der Qualifikation gescheitert, rutschte dann aber doch noch als Lucky Loser ins Hauptfeld.

Gegen Hurkacz holte sich Koepfer den ersten Satz nach 42 Minuten mit 6:4 und lag auch im zweiten Durchgang zwei Mal mit einem Break vorne. Hurkacz steigerte sich dann aber, schaffte den Satzausgleich und zog am Ende doch noch ins Viertelfinale ein. Damit wahrte die Nummer zehn der Tennis-Welt auch ihre Chance auf eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic steht derweil kampflos im Viertelfinale, weil sein Gegner Gael Monfils zum Achtelfinal-Duell nicht antreten konnte.