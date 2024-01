Zverev und die fiebrige Nacht: "Das hat natürlich nicht geholfen"

Wieder einmal ist Alex Zverev in einem Grand-Slam-Turnier weit gekommen und dann doch gescheitert.

Bei den French Open stand er in den vergangenen drei Jahren im Halbfinale, 2020 hatte er es bei den US Open sogar ins Finale geschafft. Auch in Australien stand er im Jahr 2020 schon einmal in der Runde der letzten Vier, doch es bleibt dabei: Alexander Zverev geht in den Grand Slams im Endspurt die Puste aus.

Dass dies auch gegen Daniil Medvedev wieder so war, erklärte der Hamburger mit seinem Gesundheitszustand. Die Niederlage gegen den Russen, mit dem er nicht auf einer Wellenlänge funkt, sei "extrem frustrierend", sagte der Olympiasieger von Tokio. "Aber vor allem, weil ich mich nicht zu 100 Prozent gut gefühlt habe." Gegen Ende des zweiten Satzes habe er "ein bisschen an Energie verloren. Ich bin etwas krank, hatte die Nacht vor dem Spiel Fieber. Das hat natürlich nicht geholfen", so Zverev weiter.

Für Außenstehende wirkte er nicht sonderlich entkräftet. Nach dem gewonnenen zweiten Durchgang verlor er die beiden folgenden Sätze erst im Tie-Break, im vierten Satz war Zverev nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt.

Medvedev leistet sich deutlich wenigere Fehler

Im entscheidenden fünften jedoch zeigte sich allerdings sehr wohl, dass Konzentration und Kondition Brüder im Geiste sind. Unzählige Fehler unterliefen dem Deutschen, besonders beim entscheidenden Break zum 3:2 für den Russen. Auch beim Matchball patzte Zverev, wieder mal mit der Vorhand. Es war sein 70. unerzwungener Fehler. Medvedev leistete sich "nur" 41.

Die Enttäuschung war Zverev anzumerken, mit hängendem Kopf trottete er aus der Rod Laver Arena. "Ich kann aber auch stolz auf mich sein, ich habe alles getan, was ich konnte", so Zverev nach 4:18 Stunden hartem Kampf. "Ich bin mir sicher: Wenn ich die richtigen Sachen mache, werde ich nochmal so eine Chance bekommen."

Sein Gegner hatte die Partie übrigens fast schon abgehakt, wie er nach dem Match verriet. "Am Anfang war ich ein bisschen verloren, aber im dritten Satz hab ich mir gesagt, ich will wenigstens stolz auf mich sein. Und ich habe gewonnen und bin jetzt sehr stolz", sagte Medvedev im Interview nach dem Spiel. "Die zwei Tiebreaks waren unglaublich. Da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt."

Zverev verpasste es damit, als dritter Deutscher nach Boris Becker (1991, 1996) und Rainer Schüttler (2003) ins Einzel-Finale von Melbourne einzuziehen. "Ich bin ein bisschen traurig, ein bisschen enttäuscht. Am Ende waren es zu viele ungezwungene Fehler", sagte Becker als TV-Experte bei Eurosport. Er hat das Turnier als letzter Deutscher vor 28 Jahren gewonnen.

Zverev will beim Davis-Cup starten

Im Davis-Cup will Zverev trotz seiner Erkältung dabei sein, wie er am Freitag betonte. "Ich gehe davon aus, dass ich in Ungarn sein werde. Für mich ist das jetzt keine Frage." Deutschland spielt am kommenden Freitag und Samstag in Tatabanya gegen Ungarn. Neben Zverev sind Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer sowie die Doppel-Spezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz für die Erstrunden-Partie nominiert.