Zverev steht im Halbfinale von Madrid

Alexander Zverev, Nummer zwei der Setzliste, war in Madrid am Abend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime gefordert. Der Deutsche zog in zwei Sätzen ins Halbfinale ein und trifft nun auf Stefanos Tsitsipas.

Steht in der Runde der letzten Vier: Alexander Zverev. IMAGO/PanoramiC