Zverev spricht von "zu viel Druck" - Del Potro kehrt zurück

Nach den Australian Open ist für Alexander Zverev vor Montpellier. Dennoch warf der Hamburger einen Blick zurück auf Melbourne. Die Tour kann sich indes auf die Rückkehr eines Großen freuen.

Alexander Zverev hat sein frühes Aus bei den Australian Open ("Einfach nur eine Scheiß-Woche") auch mit einer extrem hohen Erwartungshaltung begründet. "Ich hatte viel Druck in Australien. Jeder hat immer wieder gesagt, dass ich die Nummer eins der Welt werden kann, und ich war enttäuscht über mein Abschneiden", sagte der Olympiasieger vor dem Start beim ATP-Turnier in Montpellier.

In Frankreich tritt der 24 Jahre alte Olympiasieger in dieser Woche im Einzel und gemeinsam mit dem Brasilianer Marcelo Melo auch im Doppel an. "Ich weiß, dass ich schlechte Australian Open gespielt habe", sagte Zverev und begründete seinen Start in Montpellier auch damit, im Turnier-Rhythmus bleiben zu wollen. In der ersten Runde bekommt er es mit Ilja Iwaschka aus Belarus oder dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald zu tun.

Der Weltranglisten-Dritte hatte kurzfristig eine Wildcard angenommen, ist an Nummer eins gesetzt und hat zunächst ein Freilos. Vom Endspiel der Australian Open, das der Spanier Rafael Nadal am Sonntag in fünf Sätzen gegen Daniil Medwedew aus Russland gewonnen hatte, habe er das Ende gesehen, "auch wenn ich gerne selber dort gewesen wäre", erzählte Zverev bei einer Pressekonferenz vor Turnierbeginn. "Rafa war unglaublich, außergewöhnlich", sagte Zverev und gratulierte auch Medwedew zu einer herausragenden Vorstellung.

Del Potro steht vor dem Comeback

Der frühere US-Open-Gewinner Juan Martin Del Potro steht derweil nach zweieinhalb Jahren vor seiner Rückkehr auf den Tennisplatz. Der 33-Jährige kündigte für das Heimspiel bei den Argentina Open kommende Woche in Buenos Aires sein Comeback auf der ATP-Tour an. Die Veranstalter bestätigten die Teilnahme des ehemaligen Weltklassespielers mit einer Wildcard.

Del Potro hatte im Sommer 2019 beim ATP-Rasenturnier im Londoner Vorort Queen's den Bruch einer Kniescheibe erlitten und ist seitdem zu keinem offiziellen Match mehr angetreten. Bereits im vorangegangenen Herbst war der Südamerikaner schon einmal wegen einer schweren Knieverletzung längere Zeit ausgefallen. Später musste sich Del Potro mehreren Operationen an seinem Handgelenk unterziehen. In seiner Karriere gewann Del Potro 22 Turniere. Seinen bislang letzten Titel feierte der ehemalige Weltranglistendritte 2018 beim ATP-Masters im kalifornischen Indian Wells.

Hanfmann verliert Auftaktmatch in Cordoba

Yannick Hanfmann (30) ist beim ATP-Turnier in Cordoba/Argentinien in der ersten Runde ausgeschieden. Knapp zwei Wochen nach seinem Aus bei den Australian Open gegen Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal verlor der Karlsruher sein Auftaktmatch mit 3:6, 4:6 gegen Lokalmatador Juan Ignacio Londero.