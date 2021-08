Zverev souverän - Kerber überzeugt gegen Svitolina

Einige deutsche Tennis-Cracks gingen heute in Cincinnati ins Rennen. Dominik Koepfer musste bereits die Segel streichen, Sascha Zverev zeigte sich souverän gegen Lloyd Harris. Angelique Kerber setzte sich gegen Elina Svitolina durch.

Olympiasieger Alexander Zverev hat sich mit einem souveränen Sieg auf der ATP-Tour zurückgemeldet. Beim Masters in Cincinnati gewann der Hamburger sein Auftaktmatch gegen den Südafrikaner Lloyd Harris 7:6 (7:3), 6:2 und bekommt es im Achtelfinale nun mit dem Argentinier Guido Pella zu tun. In der ersten Runde hatte Zverev ein Freilos.

Beim ersten Auftritt seit dem Gewinn der Goldmedaille beim olympischen Turnier in Tokio benötigte Zverev kaum Anlaufzeit. Im Duell mit dem ebenfalls aufschlagstarken Harris setzte er sich im ersten Satz im Tiebreak durch, im zweiten Durchgang gelangen ihm früh zwei Breaks - diesen Vorteil gab der 24-Jährige bis zum Matchball nicht mehr ab und feierte damit seinen ersten Sieg in Cincinnati überhaupt.

Koepfer scheitert

Dominik Koepfer schied zuvor in der zweiten Runde aus. Der Weltranglisten-59. verlor 4:6, 2:6 gegen den Spanier Pablo Carreno Busta. Damit verpasste Koepfer klar eine Revanche für sein Achtelfinal-Aus gegen die Nummer zwölf der Welt bei den Olympischen Spielen.

Kerber überzeugt gegen Svitolina

Angelique Kerber hat dank einer starken Leistung den Sprung ins Achtelfinale des Tennis-Turniers von Cincinnati geschafft. Die 33 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin gewann am Mittwoch in der zweiten Runde 7:5, 2:6, 6:4 gegen die Weltranglisten-Fünfte Elina Svitolina. Für Kerber war es nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge der erste Sieg gegen die Ukrainerin seit fünf Jahren. "Es bedeutet mir viel, so ein Match gegen eine Top-Ten-Spielerin zu gewinnen", sagte Kerber freudestrahlend im Interview auf dem Center Court, "sie ist so eine schwere Gegnerin. Wir haben beide auf hohem Niveau gespielt."

Von Anfang an sah es so aus, als würde die einstige Nummer eins der Welt ihre Negativserie gegen Svitolina endlich beenden können. In der intensiv geführten und phasenweise hochklassigen Partie steigerte sich Svitolina zwar im zweiten Satz, Kerber hielt im entscheidenden Durchgang aber wieder stärker dagegen und profitierte auch von vielen Fehlern der 26-Jährigen. Nach zwei abgewehrten Breakbällen im letzten Aufschlagspiel verwandelte die Norddeutsche nach mehr als zwei Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball.

Nächste Kontrahentin ist die Amerikanerin Jennifer Brady oder die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland. Das Damen-Turnier in Cincinnati ist mit gut 1,8 Millionen Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf die am 30. August beginnenden US Open in New York.