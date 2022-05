Zverev schnell durch, Djokovic kampflos, Nadal zittert sich weiter

In Madrid konnte Andy Murray am Mittag gegen Novak Djokovic nicht antreten, der Serbe steht damit in der Runde der letzten Acht. Andrey Rublev eröffnete den Achtelfinaltag, an dem auch Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas eine Runde weiterkamen. Rafael Nadal musste zittern.

Hält weiter Kurs Richtung Titelverteidigung: Alexander Zverev. IMAGO/ZUMA Wire