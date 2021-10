Zverev schlägt Krajonovic - Petkovic scheitert nach drei Sätzen

Nach seinem bitteren Aus in Indian Wells meldete sich Alexander Zverev mit einem Zweisatzsieg beim ATP-Turnier in Wien zurück. Andrea Petkovic musste sich dagegen in Rumänien nach drei Sätzen geschlagen geben.

Hatte im zweiten Satz einige Arbeit zu verrichten: Alexander Zverev. imago images/Claudio Gärtner