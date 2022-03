Zverev scheitert im Viertelfinale gegen Ruud

Alexander Zverev ist beim Tennis-Masters in Miami im Viertelfinale ausgeschieden. Der Olympiasieger verlor am Mittwochabend 3:6, 6:1, 3:6 gegen Casper Ruud.

Der Norweger trifft als nächstes auf den Überraschungsmann Francisco Cerundolo aus Argentinien.

Zverev schien die Partie nach einem schwachen ersten Satz im zweiten Durchgang an sich gerissen zu haben, war dann im dritten Satz aber schnell wieder mit einem Break hinten und konnte diesen Rückstand nicht mehr aufholen.

Der Weltranglistenvierte verpasste damit die Chance, sich vor dem Beginn der Sandplatzsaison mit einem Triumph in Miami zurück ins Rennen um die Nummer eins der Weltrangliste zu bringen. Zverev erreichte in diesem Jahr bislang einzig im Februar in Montpellier das Finale eines Turniers. Zuletzt war der 24-Jährige beim prestigereichen Masters in Indian Wells bereits bei seinem ersten Match gescheitert.

Das Hartplatzturnier in Florida ist mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotiert und zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen auf der ATP-Tour.