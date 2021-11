Zverev ohne Losglück: Schwere Gruppe bei den Finals

Mit den ATP Finals in Turin steht das letzte Saisonhighlight im Tennis unmittelbar bevor - und Alexander Zverev hatte kein Glück bei der Auslosung.

Glückt in Turin die Revanche gegen Medvedev? Alexander Zverev. imago images/HMB-Media

Wie die Auslosung ergab, trifft die deutsche Nummer 1 in der Roten Gruppe auf Wimbledonfinalist Matteo Berrettini (Italien), den aufschlagstarken Debütanten Hubert Hurkacz (Polen) und Titelverteidiger Daniil Medvedev (Russland), der unlängst beim Masters in Paris Zverev eine Lehrstunde in Sachen Tennis erteilt hatte.

In der Grünen Gruppe finden sich Stefanos Tsitsipas (Griechenland), Andrey Rublev (Russland), Casper Ruud (Norwegen) und Novak Djokovic (Serbien) wieder. Die ATP Finals finden vom 14. bis zum 21. November statt.

Djokovic kann weiteren Rekord einkassieren

Nach zwölf Jahren in London findet das Turnier der acht besten Spieler des Jahres erstmals in Turin statt - und Djokovic kann einen weiteren Rekord einstellen. Der Weltranglistenerste hat das Turnier bislang fünfmal gewonnen und könnte im Falle eines weiteren Triumphs mit Rekord-Titelträger Roger Federer gleichziehen.

ATP Finals 2021: Teilnehmer, Modus, Favoriten, TV