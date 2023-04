Zverev nur noch Nummer 16 - Djokovic als Zuschauer zurück auf den Thron

Weil Novak Djokovic beim Masters in Miami fehlte, war er auf Schützenhilfe angewiesen, um wieder die Nummer 1 zu werden. Die bekam er von Jannik Sinner.

Novak Djokovic war in den vergangenen Wochen kaum in den Schlagzeilen, denn als Ungeimpfter darf der Tennis-Profi nicht in die USA einreisen, wo sich zuletzt die Herren-Elite für die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami einfand.

Dennoch ist der 35-Jährige seit diesem Montag offiziell zurück an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Der 22-malige Grand-Slam-Champion aus Belgrad profitierte vom Halbfinal-Aus des Spaniers Carlos Alcaraz in Miami gegen Jannik Sinner und übernahm damit wieder die Führung.

Djokovic ist mit 380 Wochen auf Platz eins Rekordhalter. Bei den Masters in Indian Wells und Miami hatte er wie im vergangenen Jahr gefehlt, weil er als Ungeimpfter nicht in die USA einreisen darf.

Miami-Sieger Daniil Medvedev verbesserte sich auf Platz vier. Der Russe, der wegen der Sanktionen durch den Angriffskrieg auf die Ukraine unter neutralem Status antreten muss, gewann in Florida bereits seinen vierten Titel in dieser Saison. In einem nur im ersten Satz spannenden Finale schlug er Sinner 7:5 und 6:3.

Zverev nur noch auf Rang 16 - Niemeier die Nummer 65

Bester Deutscher im Ranking ist Alexander Zverev (Hamburg). Der Olympiasieger rutschte nach seiner Auftaktniederlage in Miami um einen Platz auf Rang 16 ab.

Bei den Frauen führt weiterhin Iga Swiatek (Polen) das Ranking mit deutlichem Vorsprung auf Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka an. Swiatek fehlte verletzt in Miami, in ihrer Abwesenheit gewann Petra Kvitova ihren 30. Titel auf der WTA-Tour.

Die Tschechin kletterte nach dem Finalsieg über Wimbledon-Champion Jelena Rybakina (Kasachstan) auf Platz 10. Beste Deutsche ist Jule Niemeier (Dortmund) auf Platz 65 - einen Rang vor Tatjana Maria (Bad Saulgau).