Zverev nervenstark - Kerber erkämpft sich Duell mit "Freundin" Wozniacki

Alexander Zverev und Angelique Kerber stehen in Indian Wells im Achtelfinale. Letztere setzte damit ihre kleine Erfolgsserie fort - und steht nun vor einem besonderen Duell.

Auch in seinem zweiten Auftritt beim ATP Masters in Indian Wells hat sich Alexander Zverev keine Blöße gegeben. Nach dem 6:4, 6:4 gegen den Australier Christopher O'Connell bezwang der Hamburger am frühen Montagmorgen (MEZ) auch den Niederländer Tallon Griekspoor in zwei Sätzen - 7:6 (9:7), 6:3.

Dabei zeigte sich Zverev vor allem am Ende des 63-minütigen ersten Durchgangs nervenstark: Erst holte er einen 3:5-Rückstand auf, dann wehrte er im Tiebreak, in dem er bereits mit 0:3 und 2:5 zurückgelegen hatte, zwei Satzbälle ab. Insgesamt patzte der an Position 27 gesetzte Griekspoor einen Tick zu oft und erlaubte sich neben 15 Unforced Errors (Zverev: 9) gleich sechs Doppelfehler (Zverev: 1).

Für Zverev, der im Vorjahr in Indian Wells im Achtelfinale gegen Daniil Medvedev ausgeschieden war, geht es diesmal gegen Alex de Minaur aus Australien um den Einzug ins Viertelfinale. De Minaur ließ den Kasachen Alexander Bublik mit 7:5 und 6:0 abblitzen.

Kerber schlägt nächste Top-20-Spielerin und freut sich auf Wozniacki

Bei den Damen schrieb Angelique Kerber ihre kleine Erfolgsstory weiter. Die 36-Jährige schaffte mit einem 6:4, 7:5 gegen die Russin Veronika Kudermetova den Sprung unter die letzten 16 und reihte damit ihren zweiten Sieg gegen eine Top-20-Spielerin aneinander, nachdem sie zuvor die Weltranglistenzehnte Jelena Ostapenko (Lettland) bezwungen hatte.

Nach ihrer Babypause hatte Kerber, die in der WTA-Rangliste an Position 607 geführt ist, zunächst sechs von sieben Matches in 2024 verloren, nun scheint sie aber zunehmend in Form zu kommen. "Das war ein weiterer wichtiger Sieg für mich, der mir Selbstvertrauen für die nächsten Runden gibt", sagte sie nach ihrem 117-minütigen Erfolg gegen Kudermetova.

Im Achtelfinale kommt es nun zu einem Duell zweier ehemaliger Weltranglistenersten: Zum 16. Mal trifft Kerber auf ihre alte Rivalin Caroline Wozniacki, der sie erstmals bereits 2008 gegenüberstand. "Wir sind inzwischen Freundinnen und werden das auch nach dem Spiel bleiben", sagte Kerber, die in der Bilanz gegen die 33-jährige Dänin mit 8:7 führt. Wozniacki war im vergangenen Sommer nach dreijähriger Babypause auf die Tour zurückgekehrt. Nach WTA-Angaben sind im Hauptfeld von Indian Wells insgesamt sieben Mütter dabei.