Zverev nach Wimbledon-Aus: "Habe auf einem Bein gespielt"

Alexander Zverev muss weiter auf sein erstes Viertelfinale in Wimbledon warten. Gegen Taylor Fritz war der Deutsche aber nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, wie er nach dem Match erklärte.

Alexander Zverev flog im Eiltempo durch die ersten drei Runden, servierte unglaublich stark und gab nicht mal einen Satz ab. Es gab nicht wenige, die sagten, dass der Deutsche bis hierhin mit den besten Eindruck des Turniers machte. Rasen ist zwar nicht der Lieblingsbelag des 27-Jährigen, doch davon war in den vergangenen Tagen wenig zu sehen.

Im Drittrundenmatch gegen Cameron Norrie gab es allerdings eine Schrecksekunde, als Zverev stürzte und anschließend liegenblieb. Aber er konnte weiterspielen - und gewann das Match gegen den Briten in drei Durchgängen. Am Tag danach gab er auch für die nächste Runde grünes Licht.

Mit einer Kniebandage kam Zverev dann am Montag auf den Center Court. Gegen Taylor Fritz war dem Deutschen zunächst nichts von einer Verletzung anzumerken, denn die ersten beiden Sätze spielte er extrem stark und führte auch hochverdient mit 2:0. Und dann kam der Bruch.

Es ist offensichtlich, dass ich nicht bei 100 Prozent war. Alexander Zverev

"Mir könnte es besser gehen. Ich bin stolz, dass ich bis zum Ende gekämpft habe, es ist eine harte Niederlage", sagte Zverev nach der Partie, die er gegen einen stark aufspielenden Fritz noch mit 2:3 verlor. Die deutsche Nummer 1, die laut eigener Angabe "ein Knochenödem und eine Zerrung in der Kapsel" hat, fügte an: "Es ist offensichtlich, dass ich nicht bei 100 Prozent war. Ich habe auf einem Bein gespielt."

Bitter für Zverev, der im All England Club sehr stark aufspielte und auf jeden Fall zum Favoritenkreis gehörte. "Ich habe das Gefühl, dass ich einen Riesenchance hier hatte", weiß auch der Deutsche.

Olympia wohl nicht in Gefahr

Jetzt gilt es, sich in den nächsten Tagen auszukurieren, denn bald steht mit Olympia ein echtes Highlight auf dem Programm. Die Spiele in Paris beginnen am 26. Juli. "Paris will ich gewinnen", machte Zverev klar und gab an, dass es mit dem Start in Paris wohl auch klappen wird: "Mein Knie ist relativ geschwollen. Aber es ist nichts, das außergewöhnlich schlimm ist oder weswegen ich länger ausfalle. Es ist eine Sache von vielleicht ein, zwei Wochen."