Zverev, Mahomes und Co: Sportler investieren in Formel-1-Team

Neue Entwicklungen beim Formel-1-Rennstall Alpine: Einige hochdekorierte Sportler steigen beim Formel-1-Team aus Frankreich als Investoren ein. Unter ihnen ist auch ein Deutscher.

Angeführt von Football-Superstar Patrick Mahomes investieren weitere Weltklasse-Sportler wie auch der deutsche Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev in den französischen Formel-1-Rennstall Alpine. "Ich bin schon sehr, sehr lange ein Formel-1-Fan", sagte der 26 Jahre Zverev in einem Kurzvideo bei Instagram am Dienstagabend: "Und ich bin super gespannt, was die Zukunft dem Team bringt."

Neben Mahomes und Zverev gehören auch Golfer Rory McIlroy, der frühere spanische Fußball-Weltmeister Juan Mata sowie der englische Nationalspieler Trent Alexander-Arnold und der frühere Box-Weltmeister Anthony Joshua aus Großbritannien zu den Geldgebern. Alpine und das Investmentunternehmen Otro veröffentlichten am Dienstag eine entsprechende Liste, ehe sich auch Zverev per Video dazuschaltete. Die Sportler beteiligen sich nach offiziellen Angaben über das Investment-Management-Unternehmen Apex bei Otro.

Dieses hatte im Juni zusammen mit zwei weiteren Investmentunternehmen für 200 Millionen Euro bei dem Team eingekauft. Eines der anderen beiden Unternehmen gehört den beiden Hollywood-Schauspielern Ryan Reynolds und Rob McElhenney.

Die Gelegenheit habe er sich nicht nehmen lassen können, sagte Quarterback Mahomes von den Kansas City Chiefs: "Es ist eine aufregende Zeit für den Sport." Als Fußballer wisse er, wie wichtig Teamarbeit, Innovation und Entschlossenheit seien, betonte Alexander-Arnold. Der Profi des FC Liverpool war als Fan schon bei Rennen und im Fahrerlager. Er liebe diese "Hochdruck-Umgebung", sagte er.