Zverev klettert zurück an die deutsche Spitze

Alexander Zverev ist zurück an der Spitze des Tennis - zumindest hinsichtlich der deutschen Rangliste.

Verloren und doch zumindest ein klein wenig zum Gewinner avanciert: Dies gelang dem Hamburger Alexander Zverev am Wochenende trotz seiner Halbfinal-Niederlage in Halle gegen den späteren Turniersieger Alexander Bublik.

Zverev kletterte in der Weltrangliste auf Platz 21, er tauschte die Positionierung mit dem Warsteiner Jan-Lennard Struff. Dieser war bereits im Achtelfinale an Bublik gescheitert, Zverev später im Halbfinale.

Tennis: Die Weltranglisten Damen

Herren

Halle-Sieger Bublik springt auf Rang 26

Durch den Triumph bei den Terra Wortmann Open, der Generalprobe für Wimbledon (ab 3. Juli), ist Bublik der Gewinner der Woche, er sprang nach seinem zweiten ATP-Titel um 22 Plätze auf Rang 26 - Karrierebestwert. Diesen erreichte auch Yannick Hanfmann (Karlsruhe), der im Achtelfinale dem späteren Zweiten Andrey Rublev (Russland) unterlegen hatte, mit Platz 48.

Erneuter Wechsel auf Platz eins: Alcaraz übernimmt

An der Spitze der Weltrangliste hat es übrigens ebenso einen Wechsel gegeben: Dank seines ersten Rasen-Titels ist der spanische Youngster Carlos Alcaraz wieder Erster, er zog an Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (Serbien) vorbei. So gab es bereits den sechsten Führungswechsel in diesem Jahr - mehr Bewegung an der ATP-Spitze hatte es zuletzt vor 40 Jahren gegeben.