Zverev gewinnt erstmals Masters-Turnier in Cincinnati

Alexander Zverev hat das Masters-Turnier in Cincinnati gewonnen und geht damit als einer der Favoriten in die anstehenden US Open. Der gebürtige Hamburger siegte im Finale am Sonntag klar mit 6:2, 6:3 gegen Andrej Rublev aus Russland. Für den bislang einzigen deutschen Herren-Erfolg in Cincinnati hatte 1985 Boris Becker gesorgt.

Stolzer Sieger: Alexander Zverev hat das Masters-Turnier in Cincinnati gewonnen. Getty Images