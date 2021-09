Zverev-Express rollt - Auch Otte erreicht 3. Runde

Nach den Sturzfluten am Mittwoch, weshalb zahlreiche Matches abgebrochen worden waren, ging es bei den US Open wieder los. Auch Alexander Zverev stand auf dem Platz, doch der Deutsche blieb nicht lange, er zog im Eiltempo in die 3. Runde ein.

Wie schon Sam Querrey in der ersten Runde galt auch Albert Ramos nicht unbedingt als angenehme Aufgabe für Alexander Zverev. Der Spanier hatte 2021 Estoril gewonnen und zuletzt bei kleineren ATP-Turnieren mit zwei Halbfinal- und einer Finalteilnahme geglänzt. Der Routinier legte dann aber einen nervösen Start hin und kassierte im ersten Spiel direkt das Break. Zverev selbst spielte gar nicht sonderlich gut, hatte anfangs sichtbar keinen Rhythmus - der war aber auch nicht nötig, denn Ramos fehlte die Länge in seinen Schlägen. So reichte dem Deutschen eine durchschnittliche Leistung, um Satz eins nach nur 22 Minuten (!) mit 6:1 klarzumachen.

Satz zwei war dann ebenfalls eine einseitige Sache: Ramos war schlicht nicht auf der Höhe, der 33-Jährige spielte zu zaghaft, ging kaum ins Risiko und reihte weiter einen Fehler an den anderen. Zverev durfte sich sogar die eine oder andere Unkonzentriertheit erlauben, gewann den Durchgang letztlich dennoch absolut locker mit 6:0 - diesmal brauchte der Hamburger 23 Minuten.

Zverev spart Kräfte - Erster Aufschlag bärenstark

Als Zverev auch im dritten Durchgang das schnelle Break gelang, hatte sich der Kampfgeist des Spaniers endgültig in den Urlaub verabschiedet. Ramos schien verzweifelt, holte nach exakt einer Stunde sein zweites Spiel in diesem Match - dafür gab es vom Publikum Mitleidsapplaus. Zverev wiederum ließ sich nicht beirren, der Weltranglistenvierte spulte sein Programm routiniert ab und gewann am Ende überdeutlich mit 6:1, 6:0, 6:3. "Es war ein guter Tag", sagte Zverev anschließend bei "Eurosport". "Albert hat nicht sein bestes Tennis gezeigt", sagte der 24-Jährige, betonte, dass er selbst derzeit ganz gut spielt, und stellte fest: "Dann wird es für den Gegner schwierig, wenn er keinen guten Tag hat."

Zverev sparte in der 2. Runde nicht nur enorm Kraft, da er gerade mal 74 Minuten auf dem Court stand, er glänzte auch mit einem bärenstarken Aufschlag: Der 24-Jährige beeindruckte mit einer Quote von 93 Prozent gewonnen Punkten beim ersten Aufschlag - und 81 Prozent seiner Ersten kamen ins Feld! "Das ist der wichtigste Schlag, den ich habe. Wenn der funktioniert, dann spiele ich gut und gewinne Turniere. Wenn er nicht so gut funktioniert, dann ist es ein Match wie in Wimbledon (2:3 nach Sätzen im Viertelfinale gegen Felix Auger-Aliassime, Anm. d.Red.). Der Aufschlag ist schon immer mein Stützpunkt gewesen."

Zverevs kommender Gegner wird am Abend zwischen Jack Sock (USA) und dem Kasachen Alexander Bublik ermittelt.

Qualifikant Otte kegelt Kudla raus

Steht Zverev erwartungsgemäß in Runde drei, so ist das bei Oscar Otte so gar nicht der Fall. Der Qualifikant machte es der deutschen Nummer 1 aber gleich, überzeugte in seinem Match gegen Dennis Kudla (USA) ebenfalls mit seinem eigenen Aufschlag und breakte seinen Kontrahenten in jedem Satz jeweils einmal - im dritten gar zweimal. So stand am Ende ein 6:4, 6:4, 6:2 für den Weltranglisten-144., der jetzt auf Andrea Seppi (Italien) trifft, der seinerseits dem Polen Hubert Hurkacz, immerhin Nummer zehn der Setzliste, mit 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 überraschend das Nachsehen gab.