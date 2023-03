Zverev erstmals nach Verletzung wieder in einem Halbfinale

Alexander Zverev hat erstmals nach seiner Verletzungspause ein Halbfinale erreichte. Der 25-Jährige trifft nun auf Andrey Rublev.

Alexander Zverev steht nach seinem Sieg gegen Lorenzo Sonego im Halbfinale des ATP-Turniers in Dubai. IMAGO/Hasenkopf

Alexander Zverev gewann am Donnerstagnachmittag sein drittes Spiel beim ATP-Turnier in Dubai und sicherte sich beim 7:5, 6:4-Triumph über Lorenzo Sonego aus Italien den Einzug ins Halbfinale. Zuvor hatte sich der Deutsche in der 3. Runde gegen den Tschechen Jiri Lehecka und im Achtelfinale gegen Christopher O'Connell aus Australien durchgesetzt.

Nachdem beide Spieler im ersten Satz das jeweils eigene Aufschlagspiel bis zum Stand von 5:5 durchbrachten, gelang der deutschen Nummer 1 das Break zum zwischenzeitlichen 6:5. Sonego konnte es dem Olympiasieger von 2021 daraufhin nicht gleichtun und musste sich im Auftaktsatz mit 5:7 geschlagen geben.

Zverev wehrt Break mehrmals ab

Der zweite Satz startete ähnlich wie der erste, doch erneut breakte Zverev den Italiener. Nachdem sowohl der Weltranglisten-16. als auch dessen Kontrahent sich keine Blöße im eigenen Aufschlagspiel gaben, hatte der Italiener beim Stand von 5:4 aus Zverev-Sicht die Chance aufs Break. Der gebürtige Hamburger wehrte gleich dreimal erfolgreich ab, glich aus und sicherte sich mit dem letzten Schlag den Satz- und Matchgewinn.

Im Halbfinale trifft Alexander Zverev nun auf den Andrey Rublev, der sich gegen Botic van de Zandschulp (Niederlande) mit 6:3, 7:6 behauptete.