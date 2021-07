Zverev: "Einer der emotionalsten Siege meiner Karriere"

Alexander Zverev hat den großen Favoriten Novak Djokovic ausgeschaltet und das olympische Finale erreicht. Nun geht es um Gold. Für den Deutschen war es ein sehr emotionales Match im Halbfinale.

Es war direkt nach dem Match zu sehen, was dieser Erfolg Alexander Zverev bedeutet. Der Deutsche brach in Tränen aus, zeigte große Emotionen. "Das war einer der emotionalsten Siege meiner Karriere, ich habe damit eine Medaille für Deutschland gesichert", sagte Zverev bei "Eurosport" und führte weiter aus: "Das ist für mich ein wahnsinniges Gefühl, weil ich weiß, dass ich nicht nur für mich selber spiele. Am Ende des Tages ist es das größte Sportereignis, was wir auf der Welt haben. Ich bin froh, dass ich jetzt im Finale bin."

Dabei sah zunächst alles nach einem klaren Erfolg Djokovics aus, der in dieser Saison die Tennistour komplett dominiert. Der Serbe schnappte sich Satz eins mit 6:1 und führte im zweiten Durchgang mit einem Break und 3:2. Nach dem Breakball feuerte Zverev einen Ball aus dem Stadion - und anschließend drehte sich das Match.

"Ich habe gedacht, ich bin 1:6 und 2:3 hinten - und ich spiele gar nicht so schlecht. Aber ich habe sein Spiel gespielt, habe zum Beispiel angefangen, auf jeden Ball draufzugehen, auf den ich draufgehen konnte", so der Deutsche, der das Match drehen konnte und schließlich Satz drei mit 6:1 für sich entschied. "Das war für mich ein Riesenerfolg."

Großes Lob für Khachanov

Nun geht es für Zverev um Gold. Ein Sieg fehlt zu diesem großen Erfolg. Es steht nur noch der Russe Karen Khachanov im Weg. Der Hamburger hat jetzt mit Djokovic den aktuell mit Abstand besten Spieler der Welt geschlagen. Also ist Gold nur noch Formsache? "Karen ist im Finale, weil er unglaubliches Tennis zeigt diese Woche. Er hat heute auch wahnsinnig gut gespielt. Ich finde, er ist in toller Form. Das wird ein hartes Match, es ist egal, wer wo in der Weltrangliste steht", lobt Zverev seinen Gegner in den höchsten Tönen.