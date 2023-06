Zverev darf sich auf dem Platz spritzen

Nach Alexander Zverevs Viertelfinaleinzug hatte sich der Deutsche darüber beklagt, wie bei den French Open mit seiner Diabetes-Erkrankung umgegangen wird - nun reagierten die Veranstalter.

Zverev hatte bei "Eurosport" erklärt, dass es ihm untersagt sei, sich auf dem Platz Insulin zu spritzen und sich auch darüber beschwert, dass man ihm das sogar als Toilettenpause anrechnen wollte.

"Ich bin seit ich dreieinhalb Jahre alt bin Diabetiker - das ist ja jetzt nichts Neues, das mache ich mein Leben lang", hatte Zverev gesagt und hervorgehoben, dass "gewisse Dinge nicht erlaubt sind, die notwendig für mein Leben sind. Wenn ich mich nicht spritze, komme ich in Lebensgefahr."

Der Typ-1-Diabetiker hatte sich am Montagabend eine Insulinspritze verabreichen wollen, wusste zunächst aber nicht genau, wie er verfahren sollte. "Ich habe der Schiedsrichterin gesagt, es müsse eine klare Struktur geben. Dann ist das doch gar kein Problem."

Am Dienstag reagierten die Turnierveranstalter und erklärten, dass es ihm auch am Montagabend bereits gestattet gewesen wäre, so zu verfahren.