Zverev bezwingt Tsitsipas und bucht Finale gegen Alcaraz

Nach seinem Sieg über Rafael Nadal zwang Carlos Alcaraz auch Novak Djokovic in die Knie - der junge Spanier siegte in einem Dreisatzthriller, erreichte das Finale von Madrid und trifft dort auf Alexander Zverev. Der Titelverteidiger setzte sich am späten Abend gegen Stefanos Tsitsipas durch.

Steht im Finale: Alexander Zverev. AFP via Getty Images