Zverev: "Alle Topspieler bei dir in der Mannschaft zu haben, ist unfassbar angenehm"

Deutscher will Laver Cup zurück nach Europa holen 09.02.2024

1:39Alexander Zverev geht motiviert in das Turnier um den Laver Cup und will den Pokal zurück nach Europa holen. Auf seine Mannschaftskollegen Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev freut er sich, auch wenn er mit dem Russen nicht mehr "best friend" wird.