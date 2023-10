Zuversichtlicher Gündogan: "Ich glaube, dass das richtig gut werden kann"

Ilkay Gündogan bleibt auch unter Julian Nagelsmann Dreh- und Angelpunkt der Nationalmannschaft. Der Routinier blickt nach dem Trainerwechsel zuversichtlich der Heim-EM entgegen.

Von der US-Reise der DFB-Auswahl berichtet kicker-Chefreporter Oliver Hartmann

Den ersten Anruf des neuen Bundestrainers hatte Ilkay Gündogan noch verpasst, "weil ich mit dem Kleinen zu tun hatte". Erst als die Arbeit als Babysitter beendet war, hatte der Mittelfeldspieler des FC Barcelona ein offenes Ohr für Julian Nagelsmann - und er war sehr erfreut über die Botschaft, die der neue Bundestrainer an ihn richtete: Gündogan, zuvor von Hansi Flick zum Kapitän ernannt, solle die Mannschaft weiterhin anführen.

"Ich hätte dafür Respekt gehabt"

"Er hat mir mitgeteilt, dass ich auch sein Kapitän bleibe. Das fand ich toll", berichtete Gündogan nach der ersten Trainingseinheit unter dem neuen Bundestrainer in Foxborough. Selbstverständlich sei für ihn diese Festlegung nicht gewesen, betonte der 32-Jährige, auch eine Absetzung als Spielführers hätte er akzeptiert: "Ein neuer Trainer bringt neue Dynamiken mit. Wenn er gesagt hätte, er habe klare Vorstellungen und es wäre jemand anderes gewesen, hätte ich dafür auch Respekt gehabt."

"Wir wissen alle, wie das Geschäft läuft"

Die Beurlaubung von Flick hatte Gündogan auch sich selbst zugeschrieben und als Versagen der Mannschaft eingestuft, er hatte deshalb vor vier Wochen auch noch das Telefonat mit dem 58-Jährigen gesucht. Doch Gündogan ist auch Profi genug, um zu wissen, dass es jetzt darum geht, mit der Zeit zu gehen und sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. "Wir wissen alle, wie das Geschäft läuft, und dass sich Wege trennen: Manchmal aus eigenem Antrieb und manchmal, weil andere Entscheidungen treffen", sagte Gündogan.

Am neuen Coach schätzt er die "klaren Ansagen", mit denen Nagelsmann nach der Ankunft in den USA erläutert habe, "welche Prinzipien wir im Spiel haben sollen". Passgeschwindigkeit und -genauigkeit sind dabei wesentliche Elemente, ebenso das Einhalten von Positionen. "Er versucht, aus der wenigen Zeit das Maximum rauszuholen", schilderte Gündogan, der seine Aufgabe darin sieht, "durch Leistung voranzugehen."

Das will er auch am Samstag (21 Uhr MESZ) tun, wenn die Nationalelf in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut auf Gastgeber USA trifft und mit Blick auf die Heim-EM in acht Monaten den Stimmungsumschwung herbeiführen will. Gündogan gibt sich betont zuversichtlich, dass der sportliche Turnaround unter dem neuen Bundestrainer gelingen kann: "Ich glaube schon, dass das richtig gut werden kann."