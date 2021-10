Zuschauer-Rewards bei offiziellen EA-Events

EA SPORTS hat am Montagabend die FGS Swap Tokens und die dazugehören SBCs in FUT 22 zurückgeholt, das Verfolgen der Streams von Live-Events wird also wieder belohnt.

Die offiziellen EA-Streams und eSport-Events der FIFA-Szene kämpfen seit jeher mit ausbaufähigen Zuschauerzahlen. Der Entwickler ergriff in FIFA 21 eine Maßnahme, die in anderen Titeln seit Jahren Gang und Gäbe ist: In-Game-Rewards für das Verfolgen der Shows, der FIFA Global Series (FGS) im Speziellen. Als Belohnung präsentierte EA SPORTS sogenannte Swap Tokens.

Diese Innovation aus dem vergangenen Ableger scheint sich rentiert zu haben, in FIFA 22 werden die FGS Swap Tokens ihr Comeback feiern. Mindestens 60 Minuten lang müssen die ausgewählten Events der Global Series verfolgt werden, um sich eine Einheit der virtuellen Währung zu verdienen. Diese wird anschließend über eine Squad Building Challenge (SBC) gegen Pack-Belohnungen eingetauscht.

Alles auf einen Schlag da

Der große Unterschied zu FIFA 21 besteht im Release: Während in der abgelaufenen Saison mehrere Veröffentlichungsschübe erfolgten, stehen in FIFA 22 alle SBCs auf einen Schlag zur Verfügung. Vier Teambau-Herausforderungen sind am Montagabend erschienen, ein bis vier FGS Swap Tokens müssen für die jeweiligen Belohnungen zusammengetragen - oder eher zusammengeschaut - werden.

Die Rewards erstrecken sich von einem Premium-Gold-Pack bis zum Jumbo-Seltene-Spieler-Pack. Dabei werden die Boni immer besser, je länger die Fans die Events verfolgen - ein klarer Hinweis, dass es EA SPORTS vorrangig um die Vermarktung des eSports geht. Vier Tokens werden für die anspruchsvollste SBC benötigt, 25 wurden insgesamt veröffentlicht. Die Teambau-Herausforderungen sind wiederholbar, dadurch wird die Aktion noch attraktiver.

Den ersten Token - oder womöglich gleich mehrere - wird es vermutlich bei der FGS 22 Challenge am 21. Oktober zu holen geben. Spätestens am Donnerstag also werden letzte kleinere Fragen zum Tauschprogramm in FIFA 22 geklärt.

