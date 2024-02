Zuschauer-Ranking: GAK bereits bundesligatauglich, Stripfing mit Geisterspiel-Atmosphäre

Der Grazer AK hat gleich zum Frühjahrsauftakt seinen Vorsprung auf elf Zähler ausgebaut. Doch auch in Sachen Zuschauerschnitt sind die Steirer einsame Spitze in der 2. Liga und wären aktuell auf Rang acht in der Bundesliga. Erschreckend ist der Wert von Stripfing, wo im Schnitt nur 170 Zuschauer vor Ort sind. GEPA pictures