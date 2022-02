Zuschauer: Niedersachsens Drittligisten kündigen juristische Schritte an

In Niedersachsen sind bei Sportveranstaltungen weiterhin nur 500 Zuschauer erlaubt. Die vier Drittliga-Vereine des Bundeslands prüfen nun juristische Schritte.

Leere Ränge an der Bremer Brücke: Der VfL Osnabrück ist eines von vier Teams, das sich gegen die Zuschauerbeschränkungen in Niedersachsen stellt. imago images/foto2press

Bereits am Donnerstagabend hatte der SV Meppen angekündigt, dass man sich mit den weiteren niedersächsischen Drittligisten in Gesprächen befinde, am Freitag gaben Meppen, Eintracht Braunschweig, der VfL Osnabrück und der TSV Havelse dann eine gemeinsame Erklärung ab: Die vier Vereine bereiten demnach einen Normenfeststellungsantrag im Eilverfahren vor, der zu Beginn der kommenden Woche beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg eingereicht werden soll.

Damit wollen die Klubs gegen die Entscheidung des Landes Niedersachsen vorgehen, bei einer Obergrenze von 500 Zuschauern in den Fußballstadien des Bundeslandes zu bleiben. Am Mittwoch hatten die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien auf einer Länderkonferenz beschlossen, bei überregionalen Veranstaltungen im Freien wieder bis zu 10.000 Zuschauer zu erlauben, solange eine Zuschauerkapazität von 50 Prozent nicht überstiegen wird. Die niedersächsische Landesregierung will dem jedoch nicht folgen und bei der Obergrenze von 500 Personen bleiben.

"Unverhältnismäßig und damit rechtswidrig"

Diese Beschränkungen halten die vier Vereine laut Mitteilung "für unverhältnismäßig und damit rechtswidrig" und wollen daher juristisch dagegen vorgehen. Mit dem Normenfeststellungsantrag solle "die Verletzung des Grundsatzes des Gleichbehandlungsgebotes und der Verhältnismäßigkeit" geprüft werden.

Zwar hatte am Donnerstag ein Austausch mit Ministerpräsident Stephan Weil, Innenminister Boris Pistorius und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann stattgefunden, dabei war aber offenbar kein Konsens gefunden wurden. Für die Klubs bleiben "nicht alle Argumente nachvollziehbar", heißt es in der Erklärung. "Darüber hinaus sei "auch die zeitliche Perspektive insbesondere vor dem Hintergrund des daraus resultierenden bundesweiten Wettbewerbsnachteils nicht ausreichend".

Höhere Zuschauerzahl am 12. Februar ist das Ziel

Meppen, Braunschweig, Osnabrück und Havelse fürchten einen "aktuellen und mittelfristigen wirtschaftlichen Wettbewerbsnachteil gegenüber den übrigen Drittligavereinen, deren zuständige Landesregierungen der Empfehlung der Länderkonferenz einheitlich gefolgt sind". Man strebe daher eine Entscheidung an.

Ziel der vier Vereine ist es, dass Braunschweig und Meppen schon am 12. Februar ihre Heimspiele "wieder mit einer relevanten Zahl an Zuschauern im Stadion" bestreiten können.