Zuschauer: Köln schlägt sogar sechs NHL-Teams

Gemessen allein an den Zuschauerzahlen sind die Kölner Haie das beliebteste Eishockeyteam in Europa. Die Haie übertreffen sogar den SC Bern - und sogar einige Teams aus der NHL.

Die Kölner Haie haben in Sachen Zuschauerzuspruch einen Europarekord aufgestellt: Wie die Haie am Mittwoch mitteilten, kamen in dieser Saison im Schnitt 16.993 Zuschauer zu den Heimspielen des Teams aus der DEL. Dabei ist das mit 18.600 Zuschauern bereits ausverkaufte Heimspiel am Freitag gegen die Adler Mannheim am letzten Hauptrundenspieltag bereits eingerechnet.

Damit übertrifft der achtmalige deutsche Meister die bisherige Klub-Rekordmarke aus der vergangenen Saison um gut 2.700 Fans.

Köln übertrumpft Traditionsklub Bern

Keine Mannschaft in Europa hat damit im Schnitt mehr Zuschauer als die Haie, die in diesem Ranking den Schweizer Traditionsklub SC Bern ablösen. Die Berner begrüßten in dieser Spielzeit im Schnitt 15.490 Zuschauer. Der bisherige Europarekord Berns aus der Saison 2016/17 lag bei 16.399 Zuschauern im Schnitt.

Mit dem aktuellen Zuspruch übertreffen die Rheinländer zudem zugleich den Schnitt von gleich sechs NHL-Teams: Den Columbus Blue Jackets, Buffalo Sabres, Anaheim Ducks, San Jose Sharks, Winnipeg Jets und Arizona Coyotes.

DEL schiebt sich an Europas Spitze

Auch in Sachen Gesamtschnitt aller europäischen Ligen hat die DEL laut eigenen Angaben mit im Schnitt 7.160 Zuschauern pro Spiel die europäische Spitze erklommen - knapp vor der Schweizer National League (NL) mit 7.131 im Schnitt. Auf Rang drei rangiert die schwedische SHL (6.116), gefolgt von der tschechischen (5.562) und der finnischen (4.519) ersten Liga.

Die stark österreichisch geprägte Alpenliga ICEHL liegt mit 2.647 Zuschauern im Schnitt auf Rang sechs. Die panrussische KHL, in der auch Teams aus Asien spielen und die 2022/23 auf einen Schnitt von 5.433 Zuschauern pro Spiel gekommen war, wurde nicht aufgelistet.