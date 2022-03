Zuschauer beleidigt Waldgirmes-Spieler rassistisch - RW Hadamar erobert Platz 2 zurück

In Waldgirmes kam es am Samstag zu bedenklichen Äußerungen eines Zuschauers. Sportlich türmt Stadtallendorf weiter an der Spitze, musste aber Vorsprung einbüßen. Neu auf Rang zwei ist Rot-Weiß Walldorf.

Im Topspiel hat der SV Rot-Weiß Hadamar die Punkte zuhause behalten und sich zudem Platz zwei vom 1. FC 06 Erlensee zurückerobert. In den Anfangsminuten ging es Schlag auf Schlag. Koch traf für die Heimelf bereits nach 120 Sekunden, Ahouandjinou glich aber nur drei Minuten später wieder aus. In der 27. Minute brachte Bangert Rot-Weiß erneut in Führung, wieder dauerte es nur ein paar Minuten, bis Erlensee durch Hamann den Spielstand auf "Null" setzte. In Hälfte zwei konnte sich in dem hochklassigen Spiel lange Zeit kein Team einen Vorteil verschaffen. 20 Minuten vor dem Schlusspfiff lenkte Zey Hadamar dann aber doch auf die Siegerstraße. Diesmal schlug Erlensee nicht zurück. Im Gegenteil Koch sorgte in der 88. Minute sogar noch für den 4:2-Endstand.

Mindestens genauso unterhaltsam wie das Topspiel war zunächst das Aufeinandertreffen zwischen dem SC Waldgirmes und der SG Barockstadt. Beide lieferten sich ein intensives Spiel und den Zuschauern bereits im ersten Durchgang vier Tore, wobei die Heimelf eine Zwei-Tore-Führung verdaddelte. Fries per Kopf (26.) und sechs Minuten später Fürstenau (32.) legten für die Gastgeber vor. Danach war Waldgirmes jedoch unachtsam. Ein Doppelschlag brachte den Gästen aus Fulda nämlich umgehend den Ausgleich. Erst verkürzte Rummel (37.), Duran verwandelte nur 120 Sekunden einen Strafstoß zum 2:2-Pausenstand. Durchgang zwei begann mit einem Paukenschlag, als Bastos die Gäste in Front brachte (51.). Jedoch bewies auch der SCW Comeback-Qualitäten. Der eingewechselte Erben egalisierte das Ergebnis in der 65. Minute. In der 71. Minute sah Golafra die Ampelkarte. Dann geriet das Sportliche in Waldgirmes jedoch in den Hintergrund. Nach rassistischen Beleidigungen eines Zuschauers gegenüber SCW-Akteur Glodi Bebe unterbrach Schiedsrichter Manuel Winkler die bis dato vor allem unterhaltsame Begegnung. Der Unruhestifter wurde von Ordnern der Anlage verwiesen. Zwischenzeitlich hatte sich das Schiedsrichtergespann in seine Kabine zurückgezogen, um zu beraten. Nach einigen Minuten Beratungszeit kehrten die Schiedsrichter zurück aufs Feld und setzten die Begegnung fort. Am Spielstand änderte sich danach nichts mehr. Für die Tabelle bedeutet dies, dass beide Mannschaften die Spitze erst einmal weiter aus den Augen verlieren.

Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf die Eintracht Stadtallendorf, die beim TuS Dietkirchen eine 0:2-Führung verschenkte. Williams brachte den Tabellenführer, der das Spiel bis zum 2:0 völlig im Griff hatte, mit einem Doppelpack (44., 77.) in Führung. In der Schlussphase verloren die Gäste jedoch den Faden. Leukel (80.) und Zuckrigl (83.) brauchten nur drei Minuten um den Eintracht-Vorsprung zu egalisieren. Danach wurde es noch hektischer. Zunächst flog Doppeltorschütze Williams mit der Ampelkarte wegen Meckerns vom Feld (85.), nach Schlusspfiff handelten sich dann auch noch Trainer Dragan Sicaja und Phillips eine rote Karte ein.

Dem SC Hessen Dreieich genügten zuhause gegen den SV Neuhof zwei Elfmeter zum Sieg. Reljic (26.) und Amiri (57.) übernahmen jeweils die Verantwortung. Der SVN verkürzte durch Sabate zwar in der 63. Minute noch einmal, Zählbares sprang für die Gäste aber nicht mehr raus. In der Schlussminute sah Dreieichs Dejanovic noch die gelb-rote Karte. Durch den Ausrutscher der Eintracht ist der SCHD, der nur noch drei Punkte hinter Stadtallendorf liegt, nun auch wieder im Titelgeschäft dabei.