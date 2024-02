Zuschauer beim Spiel Leipzig gegen Mönchengladbach verstorben

Beim Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ist ein Zuschauer im Stadion verstorben.

RB Leipzig gab den Tod der Person in der Halbzeit der Partie bekannt. "Leider müssen wir euch mitteilen, dass es die Person nicht geschafft hat und noch im Stadion verstorben ist", schrieb der Verein auf X. "Wir sind zutiefst getroffen und all unsere Gedanken in diesem schweren Moment sind bei der Familie und allen Angehörigen." Zuvor hatte der Stadionsprecher bereits über die furchtbaren Neuigkeiten informiert. Das Unterhaltungsprogramm in der Halbzeit wurde eingestellt. Gegner Borussia Mönchengladbach schrieb: "Wir drücken allen Angehörigen unser Mitgefühl aus."

Bereits ab der ersten Minute der Partie hatten die Leipzig-Fans geschwiegen und ihre Mannschaft nicht supportet, weil "im Stadion eine Person reanimiert werden" müsse, wie der Verein mitteilte. "Wir hoffen das Beste", hatte RB noch geschrieben. Es blieb jedoch bei der Hoffnung.

Im Stadion herrschte eine bedrückende Stille. Trotz der rund 40.000 Zuschauer im Stadion waren sogar die Kommandos und Gespräche der Spieler auf dem Rasen teilweise klar verständlich. Nur einige sehr vereinzelte Fangesänge waren zu hören - offenbar von keiner der beiden aktiven Fan-Szenen ausgehend.

Auch Gladbach trauert um Anhänger

Auch aus dem Gästeblock erfolgte kein Support - allerdings zumindest anfänglich aus einem anderen Grund. So trauerten die Fans von Borussia Mönchengladbach um einen vor der Partie verunglückten Anhänger. "Es ist heute deutlich leiser im Gästeblock, da ein Mitglied der Fanszene bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist", heißt es in einer in der Anfangsphase der Partie veröffentlichten Mitteilung des Vereins. "Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden." Auch Leipzig bekundete "unser tiefes Beileid" und sprach von einer "unfassbar traurigen Nachricht". Rund 3500 Fans der Fohlen hatten die Reise nach Leipzig angetreten.