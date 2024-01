Zusammenspiel mit Messi: Gressel wechselt zu Inter Miami

In der vergangenen Saison ist Julian Gressel zum zweiten Mal Meister in der MLS geworden, wenige Tage später verkündete er seinen Abschied von der Columbus Crew. Für die neue Spielzeit, die in den USA Anfang Februar beginnt, zieht es den 30-jährigen Mittelfranken, der sieben Jahre in der Jugend der SpVgg Greuther Fürth verbrachte, nun zu Inter Miami. Dort unterschrieb Gressel einen Vertrag über zwei Jahre mit der Option einer einjährigen Verlängerung. In Miami wird er unter anderem auf das ehemalige Barça-Quartett Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez und Lionel Messi treffen.