Zusammenprall trübt 12:0-Erfolg des Bremer SV - Blumenthal klettert aus Abstiegszone

Während die beiden Titelanwärter der Bremen-Liga ihre Spiele deutlich gewannen, gab es auf den Abstiegsrängen Veränderungen.

Mit den Treffern 108 bis 119 polierte Spitzenreiter Bremer SV am Samstag seine Torstatistik in der Bremen-Liga weiter auf. 12:0 hieß es am Ende gegen ein hoffnungslos unterlegenes Schlusslicht aus Borgfeld. Für die Panzenberg-Kicker war es nach 2014, ein 15:1 bei FC Union 60, der zweithöchste Erfolg in ihrer Bremen-Liga-Historie. Schon nach 17 Minuten war der Sack zu. Kmiec mit dem Kopf (5.), Kurkiewicz mit einem satten Schuss aus der Distanz (9.) und Mamadou Ibrahima Diop (17.) hatten da schon dreimal getroffen. Dann allerdings musste Schriedsrichter Dennis Beuße die Begegnung für mehrere Minuten unterbrechen. Mamadou Diop und Borgfelds Keeper Kaessler waren zusammengerauscht. Während der Bremer weitermachen konnte, blieb der Borgfelder Torhüter mit einer Platzwunde und dem Verdacht auf Gehirnerschütterung am Platz liegen. Der Krankenwagen wurde gerufen und transportierte Kaessler ins nächste Krankenhaus. Beide Teams hatten sich während der Unterbrechung darauf geeinigt, die restlichen 15 Minuten der ersten Halbzeit zu Ende zu spielen, um dann direkt ohne Pause die zweite Hälfte zu starten. Bis zum Halbzeitpfiff sollte der Bremer SV dennoch noch einmal treffen. Lamine Diop stellte auf 4:0 (37.). In Hälfte zwei brachen bei den Gästen dann alle Dämme und der BSV legte noch acht weitere Treffer nach. Liame Diop und Suljevic erzielten jeweils einen Dreierpack.

Verfolger Brinkum meisterte seine Aufgabe ebenfalls. Nach torlosem ersten Durchgang und einer Leistungssteigerung im zweiten setzte sich der BSV durch einen lupenreinen Hattrick von Nao (50., 74., 85.) und einem Last-Minute-Treffer von Hamid doch noch mit 4:0 gegen den SV Werder Bremen III durch. Der Rückstand auf den Bremer SV bleibt damit bei vier Zählern. Für die Werderaner wird die Luft im Tabellenkeller dagegen allmählich dünner. Die Konkurrenz - allen voran der Blumenthaler SV - schläft nämlich nicht. Blumenthal gewann auswärts beim KSV Vatan Sport mit 2:0 - Malek und Mohmand trafen im zweiten Abschnitt zum Sieg - und verwies Werder und die punktgleiche SG Aumund-Vegesack auf die Ränge dahinter.

Vor allem für die SGAV war es eine schmerzliche Niederlage bei einem direkten Konkurrenten. Die SFL Bremerhaven legte im ersten Durchgang durch Tunjic (24.) und Torge-Marvin Kück (34.) vor, ohne jedoch klar besser zu sein. Auch das 3:0 - Tunjic verwandelte einen Elfmeter in der 64. Minute - gab den Gastgebern nicht die nötige Sicherheit. Und so kam Aumund-Vegesack in der Schlussphase durch einen Toski-Doppelpack noch einmal auf 2:3 heran (76., 90.+1). Jedoch starteten die Gäste ihre Aufholjagd zu spät, kurz nach dem Anschlusstreffer war nämlich Schluss.

Hinter der SG Aumund-Vegesack, die nun auf dem ersten Abstiegsplatz liegt, bleibt alles beim Alten. Borgfeld kassierte, wie erwähnt, eine dicke Klatsche, aber auch der BSC Hastedt (3:5 gegen Union 60 Bremen) und der Habenhauser FV (0:6 beim OSC Bremerhaven) fingen sich einige Gegentore. Siege gab es außerdem für den BTS Neustadt (4:1 bei Hemelingen), die Leher Turnerschaft (3:2 bei Geestemünde) und den TuS Komet Arsten, der das wichtige Spiel gegen den TuS Schwachhausen mit 2:1 gewann und sich auf fünf Punkte von der Abstiegszone absetzen kann.