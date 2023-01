Zusammenbruch auf dem Feld: Die NFL bangt um Bills-Safety Hamlin

Die National Football League bangt um Damar Hamlin. Der Verteidiger der Buffalo Bills ist im Monday Night Game in Cincinnati zusammengebrochen.

Damar Hamlin liegt nach einem Zusammenbruch im Spiel seiner Bills bei den Bengals in "kritischem Zustand" in einem Krankenhaus in Cincinnati. Dies teilte die NFL nach dem Spielabbruch beim Stande von 7:3 für die Hausherren mit. Der Safety war nach einer Defensivaktion gegen Cincinnatis Tee Higgins - der Wide Receiver hatte seinen Gegenspieler mit der rechten Schulter voran im Brustbereich getroffen - im ersten Viertel des Monday Night Game zu Boden gesackt und musste noch auf dem Spielfeld reanimiert werden.

Herz-Kreislauf-Stillstand

"Hamlin hat seitens des Teams, von unabhängigen Ärzten und Sanitätern sofort eine ärztliche Behandlung auf dem Feld erhalten. Er wurde daraufhin in ein örtliches Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand. Unsere Gedanken sind bei Damar und den Buffalo Bills. Sobald mehr Informationen vorliegen, werden wir diese mitteilen", erklärte NFL-Boss Roger Goodell in einer offiziellen Stellungnahme.

Wie die Bills später mitteilten, habe Hamlin auf dem Spielfeld einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Im Krankenhaus sei der Verteidiger sediert worden. Sein Zustand sei weiterhin kritisch. Vom University of Cincinnati Medical Center gab es zunächst keine Stellungnahme.

Spieler bilden Kreis

Nachdem Hamlin 16 Minuten nach seinem Zusammenbruch von einem Krankenwagen vom Feld transportiert worden war, kamen Spieler der Bills zusammen und knieten in einem Kreis zusammen auf dem Boden. Der Cheftrainer der Bills, Sean McDermott, sein Gegenüber Zac Taylor und die Unparteiischen sprachen danach miteinander und befanden darüber, die Partie zunächst zu unterbrechen. Anderthalb Stunden später informierte die Liga schließlich, dass das Spiel nicht mehr fortgesetzt werden würde. Noch ist offen, wann sich die beiden Teams zur Neuansetzung treffen werden.

Hamlin war 2021 in der sechsten Runde des NFL-Drafts von den Bills an Nummer 212 gezogen worden. Nachdem sein Safety-Kollege Micah Hyde in Week 2 mit einer Nackenverletzung ausgefallen war, spielte der 24-Jährige in 13 Partien von Beginn an und hatte bis zum Monday Night Game in Cincinnati 91 Tackles, 1,5 Sacks und ein Fumble gesammelt.