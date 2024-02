Zusätzliche Aufgabe in Lübeck für Jens Häusler

Der MTV Lübeck setzt weiter auf hochqualifizierte Trainer. Gelingt die 4. Teilnahme in der Jugend-Bundesliga in Folge?

Der MTV Lübeck hat sich als drittes männliches Leistungszentrum neben Flensburg und Kiel im hohen Norden etabliert. Obwohl die eigenen Herren aktuell "nur" in der Oberliga spielen, sind die Ausbildungsstandards in Lübeck hoch: in der neuen Saison werden gleich vier A-Lizenz-Inhaber die Talente des MTV ausbilden.

Mit Jens Häusler wird dabei ein neues Gesicht die A-Jugend übernehmen (wir berichteten). Häusler bringt als Spieler und Trainer jede Menge Erfahrung aus der Bundesliga mit und soll weiterhin leistungsorientierte Spieler aus der Region nach vorne bringen. Dabei wird die vierte Teilnahme in Folge an der Jugend-Bundesliga angestrebt.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung mit vielen hochmotivierten Spielern", so Häusler über seine neue Mannschaft. Damit nicht genug: Häusler wird zudem in den Landesleistungsstützpunkt beim MTV integriert und dort gemeinsam mit 1. Herren Trainer Mirko Baltic die Talente von morgen sichten und fördern.

"Wir haben damit nicht nur extrem hohe fachliche Qualität in unseren Reihen, sondern auch ein System, bei dem ein übergreifendes Miteinander gut funktionieren wird", freut sich der sportliche Leiter Mathias Deppisch. Ab der C-Jugend bis einschließlich 1. Herren werden die Talente ausschließlich von Inhabern einer A-Lizenz trainiert.

Kurchev zieht es nach NRW

Abschied nehmen heißt es nach zwei Jahren von Andrej Kurchev. Der ehemalige Bundesligaspieler hatte im Sommer 2022 in Lübeck angeheuert. Durch seine Tätigkeit gab es viele "win-win"-Situationen: so konnte Kurchev sen. den schulischen und handballerischen Weg seines Sohnes begleiten, der MTV hatte einen akribischen und fachlich starken Trainer in seinen Reihen.

Aus familiären Gründen zieht es Kurchev am Ende der Saison räumlich wieder nach Emsdetten. "Wir haben das in einem sehr persönlichen und einvernehmlichen Gespräch Anfang des Jahres geklärt. Wir wünschen Andrej alles Gute", so Deppisch.

Kurchev, der einst für die MT Melsungen und den HSV Hamburg Tore in der Bundesliga warf, hat jüngst seine Ausbildung zum EHF-Mastercoach abgeschlossen. Er zudem bringt vielfältige Erfahrung aus dem Jugend- und Seniorenbereich mit. "Ich bin offen für eine neue Aufgabe, möchte meine Expertise gerne in einem leistungsorientierten Umfeld einbringen", ist Kurchev voller Tatendrang.