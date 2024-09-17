Zurückhaltung in München, Angriffsmodus in Mannheim und Straubing

Augsburger Panther
Tor: Strauss Mann (25, USA, Laval Rocket/AHL), Konrad Fiedler (21, GER, EC Peiting/OL).
Abwehr: Kristian Blumenschein (27, GER, Lausitzer Füchse/DEL2), Riley McCourt (23, CAN, Toledo Walleye/ECHL), Denis Reul (34, GER, Adler Mannheim), Thomas Schemitsch (27, CAN, Eisbären Berlin), Nolan Zajac (31, CAN, Grizzlys Wolfsburg).
Sturm: Jason Bast (35, GER, Kölner Haie), D.J. Busdecker (24, USA, Colorado Eagles/AHL), Riley Damiani (24, CAN, Texas Stars/AHL), Florian Elias (22, GER, Iserlohn Roosters), Cody Kunyk (34, CAN, Löwen Frankfurt), Anthony Louis (29, USA, SC Langnau Tigers/SUI), Marco Niewollik (20, GER, EC Peiting/OL), Mark Zengerle (35, GER, Straubing Tigers).
Coach: Ted Dent (neu).
Eisbären Berlin
Tor: Linus Vieillard (18, GER, Eisbären Juniors/DNL).
Abwehr: Olivier Galipeau (27, CAN, Laval Rocket/AHL), Rio Kaiser (17, GER, Lausitzer Füchse/DEL2), Markus Niemeläinen (26, FIN, Bakersfield Condors/AHL), Mitch Reinke (28, USA, Coachella Valley Firebirds/AHL).
Sturm: Gabriel Fontaine (27, CAN, Lukko Rauma/FIN), Liam Kirk (24, GBR, HC Litvinov/CZE), Matej Leden (20, GER, Lausitzer Füchse/DEL2), Maxim Schäfer (17, Eisbären Juniors/DNL).
Coach: Serge Aubin.
Fischtown Pinguins
Tor: keiner.
Abwehr: Matthew Abt (31, GER, Lukko Rauma/FIN), Rayan Bettahar (20, GER, Kassel Huskies/DEL2), Maxim Rausch (21, GER, Dresdner Eislöwen/DEL2), Alexander Vladelchtchikov (19, GER, Kölner Junghaie/DNL).
Sturm: Max Görtz (31, SWE, Schwenninger Wild Wings), Fabian Herrmann (22, GER, EC Bad Nauheim/DNL2).
Coach: Alexander Sulzer (bisher Co-Trainer).
Düsseldorfer EG
Tor: Nikita Quapp (21, GER, Lausitzer Füchse/DEL2).
Abwehr: Max Balinson (27, GER, Eispiraten Crimmitschau/DEL2).
Sturm: Tyler Angle (23, CAN, Cleveland Monsters/AHL), Lenny Boos (17, GER, Düsseldorfer EG U20/DNL), David Lewandowski (17, GER, Düsseldorfer EG U20/DNL), Jacob Pivonka (24, USA, Worcester Railers/ECHL), Justin Richards (26, USA, Rochester Americans/AHL), Drake Rymsha (26, USA, EC Salzburg/ICEHL), Rick Schofield (37, CAN, HC Pustertal Bruneck/ICEHL).
Coach: Steven Reinprecht (neu).
Löwen Frankfurt
Tor: Cody Brenner (27, GER, Schwenninger Wild Wings), Jussi Olkinuora (33, FIN, HC Servette Genf/SUI), Rodion Shumakher (20, GER, Eisbären Juniors/DNL).
Abwehr: Philipp Bidoul (21, GER, ESV Kaufbeuren/DEL2), Clayton Kirichenko (28, CAN, Pioneers Voralberg Feldkirch/ICEHL), Kevin Maginot (30, GER, ERC Ingolstadt).
Sturm: Sebastian Cimmerman (21, GER, Starbulls Rosenheim/DEL2), Linus Fröberg (31, SWE, TPS Turku/FIN), Dennis Lobach (24, GER, Nürnberg Ice Tigers), Daniel Pfaffengut (28, GER, Schwenninger Wild Wings), Carter Proft (29, GER, Kölner Haie), Cedric Schiemenz (25, GER, Iserlohn Roosters), Hannu Tripcke (18, GER, Eisbären Juniors/DNL).
Coach: Tom Rowe (neu).
ERC Ingolstadt
Tor: keiner.
Abwehr: Alex Breton (27, CAN, HC Kosice/SVK), Morgan Ellis (32, CAN, Eisbären Berlin), Philipp Preto (23, GER, Fischtown Pinguins), Sam Ruopp (28, GER, Lausitzer Füchse/DEL2).
Sturm: Kenny Agostino (32, USA, Düsseldorfer EG), Abbott Girduckis (29, GER, Eisbären Regensburg/DEL2), Luca Hauf (20, GER, Seattle Thunderbirds/WHL), Austen Keating (25, CAN, University of New Brunswick/USports), Johannes Krauß (21, GER, ESV Kaufbeuren/DEL2), Myles Powell (30, CAN, IF Björklöven/SWE2), Daniel Schmölz (32, GER, Nürnberg Ice Tigers), Riley Sheen (29, CAN, EV Zug/SUI).
Coach: Mark French.
Iserlohn Roosters
Tor: Hendrik Hane (23, GER, Düsseldorfer EG).
Abwehr: Stanislav Dietz (33, GER, Kölner Haie), Johannes Huß (26, GER, Schwenninger Wild Wings), Colton Jobke (32, GER, ERC Ingolstadt), Zach Osburn (27, USA, BK Mlada Boleslav/CZE).
Sturm: Manuel Alberg (23, ESV Bergisch-Gladbach/Regionalliga), Maximilian Brunner (18, GER, Lidingö Vikings/SWE U18), Brayden Burke (27, CAN, Lukko Rauma/FIN), Shane Gersich (28, USA, Västeräs IK/SWE2), Konstantin Melnikow (21, GER, Selber Wölfe/DEL2), Noel Saffran (20, GER, Adler Mannheim), Branden Troock (30, CAN, AIK Stockholm/SWE2), Jake Virtanen (27, CAN, Fischtown Pinguins).
Coach: Doug Shedden.
Kölner Haie
Tor: keiner.
Abwehr: Adam Almquist (33, SWE, EHC Red Bull München), Veli-Matti Vittasmäki (34, FIN, Tappara Tampere/FIN).
Sturm: Josh Currie (31, CAN, Belleville Senators/AHL), Mateu Späth (17, GER, Tölzer Löwen/OL), Parker Tuomie (28, GER, Straubing Tigers), Juhani Tyrväinen (33, FIN, Luleä IF/SWE).
Coach: Kari Jalonen (neu).
Adler Mannheim
Tor: keiner.
Abwehr: Nick Cicek (24, CAN, Abbotsford Canucks/AHL), Lukas Kälble (26, GER, Fischtown Pinguins).
Sturm: Luke Esposito (30, USA, Augsburger Panther), Maximilian Heim (20, GER, Eisbären Berlin), Marc Michaelis (29, GER, EV Zug/SUI), Kristian Reichel (26, GER, Manitoba Moose/AHL), Samuel Soramies (26, GER, Augsburger Panther), Eric Uba (23, GER, McGill University/USport).
Coach: Dallas Eakins.
EHC Red Bull München
Tor: Simon Wolf (20, GER, EC Salzburg/ICEHL).
Abwehr: keiner.
Sturm: Adam Brooks (28, CAN, Lehigh Valley Phantoms/AHL), Taro Hirose (CAN, Grand Rapids Griffins/AHL), Tobias Rieder (31, GER, Växjö Lakers/SWE).
Coach: Toni Söderholm.
Nürnberg Ice Tigers
Tor: keiner.
Abwehr: Cory Haiskanen (27, USA, Texas Stars/AHL), Owen Headrick (26, CAN, Wilkes-Barre/Scranton Penguins/AHL).
Sturm: Eugen Alanov (28, GER, Löwen Frankfurt), Sam Dove-McFalls (27, GER, Lausitzer Füchse/DEL2), Josef Eham (22, GER, Düsseldorfer EG), Will Graber (28, USA, Ässät Pori/FIN), Thomas Heigl (21, GER, EHC Red Bull München), Jeremy McKenna (25, USA, Kansas City Mavericks/ECHL).
Coach: Mitch O'Keefe (neu).
Schwenninger Wild Wings
Tor: Michael Bitzer (30, GER, Selber Wölfe/DEL2).
Abwehr: Jordan Murray (31, CAN, Adler Mannheim), Daniel Schwaiger (22, GER, ERC Ingolstadt).
Sturm: Mirko Höfflin (32, GER, ERC Ingolstadt), Matt Puempel (31, GER, Augsburger Panther), Teemu Pulkkinen (32, FIN, Kunlun Red Star/KHL).
Coach: Steve Walker.
Straubing Tigers
Tor: Zane McIntyre (31, USA, Iowa Wild/AHL), Pascal Seidel (21, GER, Dresdner Eislöwen/DEL2).
Abwehr: Nicolas Geitner (25, GER, Düsseldorfer EG), Alex Green (26, USA, Chicago Wolves/AHL), Nelson Nogier (28, CAN, Barys Nur-Sultan/KHL).
Sturm: Tim Fleischer (23, GER, Nürnberg Ice Tigers), Elis Hede (23, GER, Nürnberg Ice Tigers), Taylor Leier (30, CAN, Linköping HC/SWE), Danjo Leonhardt (21, GER; Nürnberg Ice Tigers), Skyler McKenzie (26, GER, Fischtown Pinguins), Tobias Schwarz (18, GER, EV Landshut/DEL2), Simon Seidl (18, GER, EV Landshut/DEL2), Travis St. Denis (31, CAN, ERC Ingolstadt).
Coach: Tom Pokel.
Grizzlys Wolfsburg
Tor: keiner.
Abwehr: Julian Melchiori (32, CAN, Eisbären Berlin).
Sturm: Nick Caamano (25, CAN, Texas Stars/AHL), Julius Ramoser (22, GER, RB Hockey Juniors/AlpsHL), Phil Varone (33, CAN, Düsseldorfer EG), Robin Veber (20, GER, SC Riessersee/OL).
Coach: Mike Stewart.
Stand: 17. September 2024