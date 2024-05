Zurück zur Menschlichkeit: De Rossi erweckt die römischen Freigeister

Die Zeiten des destruktiven Fußballs sind in Rom Geschichte. Daniele de Rossi macht die AS wieder attraktiv - und für Leverkusen gefährlich.

José Mourinho hatte sein letztes Spiel als Coach der Roma schon gar nicht mehr von der Seitenlinie miterlebt, "The Special One" fehlte mal wieder wegen einer emotionalen Entgleisung gesperrt. Die Associazione Sportiva verlor Mitte Januar mit 1:3 bei der AC Mailand, rutschte dadurch auf einen bedeutungslosen neunten Rang in der Serie A ab. Zwei Tage darauf war für den Portugiesen nach dreieinhalb Jahren in der "Ewigen Stadt" Schluss. Wer es bei der Roma nun richten sollte, war im Umfeld der Tifosi schnell klar.

"Eine andere Trainerwahl wäre für die Fans verheerend gewesen", sprach Daniele de Rossi selbst über seine Rückkehr zur Roma - nicht aber, weil er bis dato woanders so erfolgreich gearbeitet hatte. Beim Zweitligisten SPAL Ferrara war de Rossi im Februar 2023 nach drei Siegen und acht Niederlagen in 17 Partien entlassen worden. Für die Anhänger der Giallorossi war die Vereinsikone, die in 19 Jahren über 600 Spiele absolviert hatte, dennoch der perfekte Nachfolger. Das war sowohl dem langjährigen Kapitän selbst als auch den US-Eignern bewusst. "Ich bin ja nicht blöd, deswegen haben sie mich angerufen."

Die Fan-Liebe wollte de Rossi aber nicht zu seinem Vorteil nutzen, zu schnell könnte diese emotionale Schiene nach hinten losgehen. Der 40-Jährige, der lediglich als Trainer und nicht als Ikone angesehen werden will, fand eine mit technisch versierten Spielern gespickte Mannschaft vor. Mourinhos zuvor defensive Spielweise, so wirkte es, unterdrückte aber den Freigeist mancher. De Rossi sprach dennoch von einer "eingespielten Einheit", denn wenn es intern nicht stimme, "kannst du nicht in zwei europäischen Wettbewerben (Serie A und Europa League; Anm. d. Red.) mithalten". Der langjährige Mittelfeldspieler brachte nach durchaus erfolgreichen, aber stets von Polemik geprägten Jahren unter Mourinho die Menschlichkeit zurück zur Roma. Der Fußball, das Spiel mit dem Ball, stand wieder im Mittelpunkt.

Destruktiv war gestern

De Rossi änderte die Grundformation des dreimaligen italienischen Meisters - weg vom destruktiven 3-5-2, hin zu einem mutigen 4-3-3. Es sollte Raum geschaffen werden für die Spieler, die den Unterschied machen können. Vertikales Kombinationsspiel, gepaart mit phasenweise erdrückendem Pressing. Rom spielt wieder vorwärtsorientiert - was sich merklich auszahlt. Seit de Rossis Übernahme hat die AS in 20 Spielen zwölfmal gewonnen, dabei nur gegen den bereits feststehenden Meister Inter sowie gegen das stark aufspielende Bologna verloren. Zwar zog die Roma auch im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League in Brighton den Kürzeren, das deutliche 4:0 im Hinspiel hatte aber bereits den Grundstein fürs Weiterkommen gelegt und war ein weiterer Beweis für die neue Offensivstärke.

Harmonieren prächtig: Paolo Dybala und Romelu Lukaku. IMAGO/AFLOSPORT

Der römische Aufschwung ist nicht nur tabellarisch, als Fünfter ist die AS wieder auf Champions-League-Kurs, sondern auch an den Zahlen von Paolo Dybala abzulesen. Der Argentinier, Paradebeispiel eines Freigeists, wird unter de Rossi nicht mehr in taktische Abläufe gepresst, sondern darf um Sturmtank Romelu Lukaku herum seine Kreativität ausleben. "Er gibt mir Freiheit, lässt mich nicht so tief fallen, weil der Weg zum Strafraum lang ist. Sein Spiel hilft mir, da wir den Ball mehr haben", beschreibt der 30-Jährige seine neue Rolle unter de Rossi - und legt selbstbewusst nach. "Die Daten seht ihr." In einem deutlich kürzeren Zeitraum der Saison unter de Rossi kommt Dybala in allen Wettbewerben auf 14 Scorerpunkte, zuvor waren es aber auch unter Mourinho starke zwölf.

De Rossi kontra Totti

Auffällig ist derweil, dass der sonst so verletzungsanfällige argentinische Weltmeister seit Mitte Januar nur drei Spiele angeschlagen verpasst hat - vor dem Jahreswechsel musste die Roma noch neunmal ohne ihn auskommen. Auch deswegen hatte mit Francesco Totti eine weitere Vereinslegende bereits einen Verkauf Dybalas gefordert, Tottis langjähriger Mitspieler de Rossi äußerte unlängst aber den Wunsch einer Vertragsverlängerung.

Der Erfolgstrainer wird der Roma definitiv erhalten bleiben, zwischen den jeweils gewonnenen EL-Viertelfinalspielen gegen Milan gab der italienische Hauptstadtklub die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus bekannt. "Ein langfristiges Projekt aufbauen" sei das Ziel der Vereinsführung - Besitzer ist The Friedkin Group - mit de Rossi, der mit viel Feingefühl an seiner zweiten Roma-Ära arbeitet. Auf kurze Sicht soll es aber erst einmal der wiederholte Finaleinzug in der Europa League sein, im Halbfinale wartet ein nicht minder erstarktes Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself erwartet in diesem Jahr jedoch eine ganz andere Roma, es wird wieder Fußball gespielt.