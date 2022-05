"Zurück zur Kaltschnäuzigkeit finden": Deutschland vor WM-Auftakt gegen Kanada

Am Abend (19.20 Uhr) trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland auf Titelverteidiger Kanada. Im Vorfeld spricht "MagentaSport"-Expertin und Ex-Nationalspielerin Ronja Jenike im kicker-Interview über die Chancen der Deutschen und den "guten Schachzug" von Trainer Toni Söderholm.

Ronja Jenike zählt seit Kurzem zum Eishockey-Experten-Team von "MagentaSport". Die Frau von Iserlohn-Roosters-Goalie Andreas Jenike war für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft und beim ESC Planegg auf dem Eis unterwegs.

Guten Morgen Frau Jenike, wo erwischen wir Sie aktuell?

In der Nachwuchs-Abteilung der Iserlohn Roosters, den Young Roosters, wo ich auch schon am Vormittag anzutreffen bin.

Sie sind seit Dezember 2021 Expertin bei MagentaSport. Wie kam es zu dieser Konstellation?

Im November war die Eishockey-Olympia-Qualifikation der deutschen Frauen-Mannschaft in Deutschland - MagentaSport übertrug das Turnier zum ersten Mal und da hatte ich die Ehre, dieses Turnier zusammen mit Christoph Fetzer als Expertin zu begleiten. Und wir scheinen gar nicht so einen schlechten Job gemacht zu haben, Magenta fragte mich danach, ob ich mir vorstellen könnte, das Ganze auch für die DEL zu machen, und im Februar hatte ich dann mein erstes Spiel.

Wie groß ist die Umstellung vom Kommentieren des Frauen-Eishockey im Vergleich zum Herren-Eishockey? Gibt es überhaupt Unterschiede?

Ja, es gibt natürlich Unterschiede. Der erste Fakt ist einfach die Schnelligkeit und auch das körperbetonte Spiel, was bei den Frauen einfach physisch bedingt weniger schnell und ein bisschen weniger körperlich intensiv ist.

Ich traue dem Team einiges zu. Ronja Jenike

Inwiefern war Ihr Mann (DEL-Goalie Andreas Jenike, d. Red.) Ihnen dabei auch eine Hilfe?

Wir sind schon einige Jahre zusammen, dementsprechend beschäftige ich mich natürlich auch ein Stück weit intensiver, als es vorher schon der Fall gewesen ist mit dem Eishockey, vor allem dem Männerbereich. Er bringt auch mal andere Sichtweisen, andere Aspekte und auch andere Hintergrundinformation, die man als reiner Zuschauer vielleicht so nicht unbedingt hätte, mit ein und das hilft dann natürlich schon.

Am heutigen Freitag beginnt die Eishockey-WM in Finnland. Die deutsche Nummer eins Philipp Grubauer sagte, dass Gold, also der Titel, das Ziel sein sollte. Wie realistisch halten Sie diese Aussage?

Als Sportler fährst du zu einem Turnier und willst alles, was du hast, in das Turnier reinlegen. Und es hat sich in der Vergangenheit schon oft gezeigt, dass gerade bei einem Turnier super viel möglich ist. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm es schafft, vor allen Dingen das Olympia-Turnier, was nicht ganz so gewesen ist, wie man es sich erhofft hatte, hinter sich zu lassen um "frei" in die WM reinzugehen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, traue ich dem Team auch einiges zu.

Eine WM ohne Russland, ohne Belarus, wie sehr betrifft das Deutschland auf dem Weg zum Ziel Gold?

Russland, da braucht man nicht drüber reden, dass sie im Eishockey eine Nation sind, an der man erst den Weg vorbei finden muss. Klar, die Gruppen verändern sich, die Gegner verändern sich. Wir sollten uns darauf konzentrieren, unseren Spielplan zu halten, unser Spiel zu finden, das ist das Wichtige, die deutsche Identität, die wir uns in den letzten Jahren im deutschen Eishockey aufgebaut haben, dass wir dahin zurückfinden.

Ex-Nationalspielerin Ronja Jenike ist Expertin bei "MagentaSport". imago/Nordphoto

WM-Start gegen Kanada, gegen den Titelverteidiger. Die Schweiz hat einige starke NHL-Spieler, wie stehen denn die Deutschen im Vergleich zu den anderen Nationen?

Ich finde, wir machen uns immer ein bisschen klein und das müssen wir gar nicht, weil auch wir einen Kader haben mit starken Einzelspielern, mit NHL-Spielern. Wir haben auch eine gute deutsche Liga, aus der die Jungs in den Kader berufen worden.

Mit Mario Zimmermann (21), Taro Jentzsch (21), Alexander Ehl (22) oder Samuel Soramies (23) hat Bundestrainer Toni Söderholm einige jüngere DEL-Spieler für die WM nominiert, zum Teil auch überraschend. Welche Personalie hat Sie am meisten überrascht? Und welchem Spieler trauen Sie den Durchbruch im DEB-Team am ehesten zu?

Die haben sich das alle verdient, dabei zu sein. Sie haben eine super Saison gespielt, in der Vorbereitung das Geforderte erbracht. Am Ende muss man einen funktionierenden Kader auf die Beine stellen, da geht es nicht darum, die besten Einzelspieler zu haben, sondern ein Gefüge zusammenzusetzen. Und wenn jetzt ein Mario Zimmermann oder Samuel Soramies besser in das Konstrukt passen, weil sie eben diese Rolle, für die Toni sie vorgesehen hat, ausfüllen, dann finde ich das einen guten Schachzug, ihnen perspektivisch auch die Möglichkeit zu geben, sich auf der internationalen Bühne zu beweisen. Spieler, die man auf dem Niveau spielen lassen kann, die aber vielleicht niemand so auf dem Zettel hatte - ein nicht ganz untypischer, aber ein smarter Gedanke.

Wo im deutschen Team sehen Sie die größten Stärken - und wo die größten Schwächen?

Unsere Stärke wird definitiv alles im und ums Tor sein, da sind wir sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Mit Philipp Grubauer, mit Mathias Niederberger, die über die Saison hinweg Wahnsinns-Leistungen gezeigt haben, haben wir sehr viel Selbstbewusstsein. Unsere Schwäche könnte der offensive Druck zum Tor sein. Da müssen wir zurück zur Kaltschnäuzigkeit finden und aggressiver Richtung Tor spielen.

Welchen deutschen Spieler, der nicht dabei ist, vermissen Sie im WM-Kader - außer vielleicht einem gewissen Torhüter, also Ihren Mann - am meisten?

Den vermisse ich natürlich wahnsinnig, lacht. Nein, Spaß beiseite, es ist eine super lange Saison gewesen, seit Januar haben alle Mannschaften durch die Bank weg mindestens zweimal die Woche gespielt. Das zerrt an einem, die Wehwehchen, die man hat, werden größer und so finde ich das gut, wenn man sich auf eine Mannschaft verlässt und nicht versucht, noch irgendjemanden doch davon zu überzeugen, noch mal die nächsten vier Wochen durchzuziehen.

Trainer Toni Söderholm hat wieder einen neuen Trainerstab dabei, dem unter anderem mit der Kanadierin Jessica Campbell eine Frau angehört. Haben Sie einst in ihrer eigenen Nationalmannschaftskarriere sogar gegen sie gespielt? Und was halten Sie von der Entscheidung, dass mit Ihr erstmals in dieser Position eine Frau für den Stab der Männer-A-Mannschaft nominiert wurde?

Da müsste ich nachschauen, aber ich glaube tatsächlich, ich habe gegen sie schon mal gespielt. Zum Job im Trainerstab: Ganz unabhängig davon, ob jemand, der Mann oder Frau ist, finde ich, dass man vor allem der Expertise vertrauen sollte. Wir haben alle die gleiche Sportart gelernt und egal, auf welchen Bereich man das im Leben ummünzt, sollte man keine Unterschiede machen, ob Mann oder Frau. Und deswegen finde ich diese Entscheidung einfach supergut. Wenn Jessica einen guten Job macht, dann hat sie es auch verdient, den Platz im Team zu haben und zur WM mitzufahren - Frauen haben in manchen Dingen noch mal einen anderen Blickwinkel, den Sie in diesem Fall mit einbringt. Und wenn das hilft, dann kann das richtig, richtig gut sein.

Die letzte Frage: Was machen Sie am 29 Mai.

Deutschland im Finale angucken oder den vierten Geburtstag meiner Tochter feiern. (lacht) Aber natürlich schaue ich mir das Finale mit Deutschland an.