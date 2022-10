"Zurück zum Wir": Sechs Teile aus einer anderen Zeit

Zum ersten Mal läuft die Schalke-Doku "Zurück zum Wir" am Freitagabend im frei empfangbaren Fernsehen, alle sechs Teile hintereinander. Kein halbes Jahr nach dem Aufstieg wirkt das Werk wie aus der Zeit gefallen.

Sechs Episoden voller Emotionen: Über viele Monate hinweg ließen sich die Schalker von TV-Kameras begleiten, für die Dokumentation "Schalke 04 - Zurück zum Wir" wollten sie tiefe Einblicke ins Innere des Klubs gewähren. Der Plan war nicht, den Weg zurück in die Bundesliga zu verewigen: Als sich die Königsblauen dazu entschlossen, das Langzeitprojekt anzugehen, war es eher schlecht bestellt um den Verein: dem bitteren Abstieg wird zu Beginn ein breiter Raum gegeben. Das Bestreben war zu zeigen, wie der Klub wieder zu sich selbst findet.

S04-Doku erstmals im Free-TV

Am Ende wurde es aber genau das: Eine Aufstiegsdoku mit hochemotionalen Momenten und einem Happy End, wie es kein Regisseur besser hätte schreiben können. Bislang war "Zurück zum Wir" nur über einen bezahlbaren Dienst verfügbar, an diesem Freitag gibt es die Doku erstmals im frei empfangbaren TV zu sehen - und zwar alle sechs Teile hintereinander (ab 19 Uhr bei Nitro).

Es dauerte wochenlang, bis die Doku (im Streamingdienst) überhaupt ihre Premiere feiern konnte. Die Schalker hätten die sechs Teile lieber zeitnah nach dem Aufstieg gesehen. Es stand die Befürchtung im Raum, dass im Herbst die Euphorie bereits verflogen und sich die Mannschaft in der 1. Liga in ernsthaften Schwierigkeiten befinden könnte.

Was jetzt genau so ist: Die Königsblauen sind mit sechs Punkten Tabellenletzter, die Aussicht auf den Klassenerhalt ist alles andere als rosig. Dass sich der Zustand auf Schalke zum Zeitpunkt der frei empfangbaren Ausstrahlung nun aber sogar noch chaotischer darstellt, hätten die Gelsenkirchener nie gedacht.

Große Unruhe auf Schalke

Die sechs Teile wirken rund sechs Monate nach der Zweitligameisterschaft wie aus der Zeit gefallen. Dass viele Spieler von damals heute beim FC Schalke aus verschiedenen Gründen keine Rolle mehr spielen würden, war früh abzusehen, nicht aber, dass mit Thomas Reis am Sonntag gegen den SC Freiburg (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mittlerweile schon der Nachfolger vom Nachfolger des Aufstiegstrainers Mike Büskens an der Seitenlinie steht: Frank Kramer wurde vergangene Woche nach nur zehn Ligaspielen wieder entlassen.

Der Architekt der Aufstiegsmannschaft spielt in der Doku, die im Anschluss an "Eine schrecklich nette Familie" gezeigt wird, eine absolute Hauptrolle. Rouven Schröder ist einer der meistgefragten Schalker in den sechs Teilen, in Funktion des Sportdirektors steht er sehr häufig im Scheinwerferlicht, gewährt tiefe Einblicke in seine Arbeit, lebt Emotionen vor und strahlt eine Menge Energie aus. Man kann im Verlauf der Doku den Eindruck gewinnen, Schröder und Schalke seien untrennbar miteinander verbunden.

Zwei Tage vor der Ausstrahlung im Free-TV musste der Verein am Mittwoch verkünden, dass der Manager den Klub mit sofortiger Wirkung verlassen will. Mit Blick auf "Schalke 04 - Zurück zum Wir" sicher eine besondere Pointe.