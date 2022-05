Zurück zum Jugendverein: Lannert wird Löwe

Der TSV 1860 München hat Christopher Lannert vom Ligakonkurrenten SC Verl verpflichtet. Der 23-Jährige kehrt damit in seine Heimatstadt sowie zu seinem Jugendverein zurück.

Lannert spielte bereits in der Jugend für den TSV 1860 München, wurde hauptsächlich aber im Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg ausgebildet. Im Oktober 2020 schloss sich der rechte Außenverteidiger, der auch auf der linken defensiven Position eingesetzt werden kann, dem SC Verl an, für den er 65 Spiele in der 3. Liga absolvierte (ein Tor, fünf Vorlagen). In der abgelaufenen Saison konnte Lannert mit insgesamt 3.330 Minuten die meisten Einsatzminuten aller Spieler der 3. Liga vorweisen.

"Christopher zählte in der vergangenen Spielzeit in der 3. Liga zu den verlässlichsten Spielern mit Top-Statistikwerten auf seiner Position", erklärt Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel und verrät: "Aufgrund seiner individuell starken Leistungen war er auch bei höherklassigen Vereinen auf dem Zettel."

"Jetzt schließt sich ein Kreis für mich"

Lannert aber entschied sich für die Löwen. "Zurück in meine Heimatstadt zu kommen und dann noch für meinen Jugendverein spielen zu können, ist etwas ganz Besonderes", so der gebürtige Münchner. "Ich bin in der Nähe der Grünwalder Straße aufgewachsen und durfte bei den Löwen meine ersten Schritte als Fußballer gehen. Jetzt schließt sich ein Kreis für mich, und ich bin unfassbar stolz, wieder das Trikot der Löwen zu tragen, und total motiviert, für den TSV 1860 Vollgas zu geben."

Zur Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.