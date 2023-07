Zurück zum Ausbildungsverein: Halstenberg wechselt nach Hannover

Die Rückkehr hat sich in den vergangenen Wochen angebahnt, jetzt ist sie perfekt: Marcel Halstenberg verlässt RB Leipzig und schnürt seine Schuhe in der kommenden Saison wieder bei seinem Ausbildungsverein Hannover 96.

Zuletzt war der Transfer wegen Unstimmigkeiten in Sachen Ablöse ins Stocken geraten. Leipzigs Forderung, die dem Vernehmen nach ungefähr bei einer Million Euro gelegen haben soll, war den Verantwortlichen in Hannover zu hoch. Nun wurde eine Lösung gefunden: Nach knapp acht Jahren bei den Sachsen kehrt Marcel Halstenberg zu Hannover 96, seinem Ausbildungsverein, zurück.

"Für das Zustandekommen dieses Transfers waren viele Gespräche und die große Bereitschaft mehrerer Parteien notwendig. Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken", erklärte 96-Sportdirektor Marcus Mann. "Wir freuen uns natürlich enorm, dass wir mit Marcel als Verstärkung im Defensivbereich einen Spieler bekommen haben, der noch in der abgelaufenen Saison seine Qualitäten auf höchstem Niveau in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League gezeigt hat."

Bei mir ist die berühmte Floskel tatsächlich wahr: Ich habe als kleiner Junge wirklich in 96-Bettwäsche geschlafen. Marcel Halstenberg

Bereits zum Saisonende hatte der 31-Jährige RB-Sport-Geschäftsführer Max Eberl über seinen Wechselwunsch informiert. Für die Entscheidung, die einen klaren sportlichen Rückschritt bedeutet, nannte Halstenberg in erster Linie private und familiäre Gründe.

"Bei mir ist die berühmte Floskel tatsächlich wahr: Ich habe als kleiner Junge wirklich in 96-Bettwäsche geschlafen. Bei Hannover 96 habe ich fast meine gesamte Jugend verbracht und meine Familie und mein Freundeskreis sind hier fest verwurzelt. Ich hatte immer den großen Wunsch, in meiner Karriere wieder für meinen Heimatklub zu spielen. Es macht mich sehr glücklich, diese Möglichkeit nun zu erhalten", freute sich Halstenberg über den nun vollzogenen Wechsel.

Der Linksverteidiger war 2013 vom FC St. Pauli nach Leipzig gewechselt. Mit den Sachsen schaffte er 2016 den Aufstieg in die Bundesliga, wo RB sich in den darauffolgenden Jahren direkt als Spitzenmannschaft etablierte. Insgesamt kommt Halstenberg im RB-Trikot auf 240 Einsätze, wobei er 16 Tore erzielte. Seine größten Erfolge feierte er neben dem Bundesliga-Aufstieg bei den Pokalsiegen 2022 und 2023. In der Saison 2021/22 erreichte er mit den Leipzigern das Halbfinale der Champions League.

Zurück bei 96: "Er identifiziert er sich mit dem Klub und der Stadt zu einhundert Prozent"

Nun kehrt Halstenberg, der auch neunmal für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz kam, zu seinem Ausbildungsverein Hannover 96 zurück, bei dem er von 1999 bis 2011 unter Vertrag stand. "Sportlich und menschlich wird er uns mit seiner Erfahrung enorm helfen, darüber hinaus identifiziert er sich mit dem Klub und der Stadt zu einhundert Prozent", sagte Mann nach dem Transfercoup.